Repassez-moi... “Tonight” music by Leonard Bernstein & lyrics Stephen Sondheim - from "West Side Story" (1957)

“Drame musical librement adapté du Roméo et Juliette de Shakespeare, transposé dans le New-York de la fin des années 50, sur fond de guerre des gangs entre les Jets et les Sharks, qui triompha a Broadway, fut adaptée avec succès en 1961 par Robert Wise et Jerome Robins le chorégraphe” Laurent Valero

MARIA

Only you, you're the only thing I'll see forever

In my eyes, in my words and in everything I do

Nothing else but you

Ever

TONY

And there's nothing for me but Maria

Every sight that I see is Maria

MARIA

Tony, Tony...

TONY

Always you, every thought I'll ever know

Everywhere I go, you'll be

MARIA

All the world is only you and me...

Tonight, tonight

It all began tonight

I saw you and the world went away

Tonight, tonight

There's only you tonight

What you are, what you do, what you say

TONY

Today

All day I had a feeling

A miracle would happen

I know now I was right

♫Repassez-moi l'standard – Générique

♪Stefano Bollani, piano solo :Bar Biturico – De l'album “Les Fleurs Bleues (2001)” – Label Bleu ‎LBLC 6635

♫Repassez-moi l'standard – Programme

“West Side Story” opened in New York at the Winter Garden Theatre. September 26th, 1957...

♪Marni Nixon & Jim Bryant, voix. Orchestre direction Johnny Green : “Tonight” (Leonard Bernstein / Stephen Sondheim) – De l'album "Leonard Bernstein ‧ Jerome Robbins ‧ Carol Lawrence ‧ Larry Kert ‧ Chita Rivera ‎– West Side Story - Original Broadway Cast (1957)" – LP label Columbia Masterworks OL 5230

♪George Chakiris, voix. Orchestre direction Milton Raskin : “Tonight” (Leonard Bernstein / Stephen Sondheim) 45T West Side Story Dynamic George Chakiris (Capitol / 1963) Anthologie George Chakiris Sings ‎– Label SEPIA RECORDS- 220

♪Cal Tjader, vibraphone. Clare Fisher, piano. Mongo Santamaria, congas. Willie Bobo, percussions. Victor Venegas, basse : “Tonight” (Leonard Bernstein) ‎– De l’album West Side Story Cal Tjader (Fantasy 1960) ‎– Label JAZZCUTTER

♪Shirley Bassey, voix. Orchestre direction Geoff Love avec les Rita Williams Singers : “Tonight” (Leonard Bernstein / Stephen Sondheim) ‎– 45T (Columbia / 1962) Anthologie Bassey / The EMI / UA Years 1959 - 1979 ‎– Label EMI 50999-608979-2-3

♪Jackie Paris, voix. Hank Jones, piano. George Duvivier, basse et Roy Haynes batterie « Tonight » (Leonard Bernstein / Stephen Sondheim) ‎– De l’album The Song is Paris (Impulse / 1962) ‎– Label FRESH SOUND RECORDS 878

♪Gene Shaw Quintet : Gene Shaw; trompette. Sherman Morrison, sax ténor. James Taylor, piano. Sydney Robinson, basse. Bernard Martin, batterie : “Tonight” (Leonard Bernstein) ‎– De l’album Break Through (Argo / 1962) ‎– Label DUSTY GROOVE AMERICA

♪Oscar Peterson, piano. Ray Brown, basse. Ed Thigpen, batterie : “Tonight” (Leonard Bernstein) ‎– De l'album "Anthologie Live in Paris 1957-1962" ‎– Label FREMAUX & ASSOCIES 674

♪Manny Albam Orchestra, direction Manny Albam : “Tonight” (Leonard Bernstein) ‎– De l’album Manny Albam and His Jazz Greats Play Music From The Broadway Musical West Side Story (Coral 1960) ‎– Label FRESH SOUND RECORDS 545

Recorded August 24-25, 1959 in Los Angeles...

♪André Previn, piano. Red Mitchell, basse. Shelly Manne, batterie : “Tonight” (Leonard Bernstein) ‎– De l’album "André Previn And His Pals – West Side Story (1991)" ‎– Label Contemporary Records ‎S-7572

Recorded on March 15, 1961 at Goldwyn Sound Stage 5, Hollywood...

♪Stan Kenton & His Orchestra : “Tonight” (Leonard Bernstein) ‎– De l’album "Stan Kenton ‎– Kenton's West Side Story (1994)" ‎– Label Jazz Heritage 5168858

Recorded in New York City on December 15, 1960...

♪Quartet Dave Brubeck, piano. Paul Desmond, sax alto. Eugene Wright, basse. Joe Morello, batterie : “Tonight” (Leonard Bernstein) ‎– De l’album "The Dave Brubeck Quartet ‎– Bernstein Plays Brubeck Plays Bernstein (1960)" ‎– LP label Columbia CS 8257

Recorded at studio Ferber in Paris September 11 to 14, 1997...

♪André Ceccarelli, batterie. Richard Galliano, accordéon. Antonio Faraò, piano. Sylvain Beuf, sax soprano. Rémi Vignolo, basse : “Tonight” (Leonard Bernstein) ‎– De l’album "André Ceccarelli Quartet ‎– West Side Story (1997) ‎– Label BMG 74321518682

Recorded at Los Elefantes - Lito Vitale Personal Studio, Buenos Aires, May 2015...

♪Baptiste Trotignon, piano. Minino Garay, percussions : “Tonight” (Leonard Bernstein) ‎– De l’album "Baptiste Trotignon, Minino Garay ‎– Chimichurri (2016)" ‎– Label Sony Music 88985356952