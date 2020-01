Repassez-moi l'standard... "I Feel Pretty" de Leonard Bernstein & Stephen Sondheim - West Side Story (1957)

"I Feel Pretty chanté par l’héroïne Maria dans West Side Story, comédie musicale parmi les plus célèbres du monde, triompha à Broadway dès sa création en 1957 et qui devint en 1961 un film..." Laurent Valero

Le chorégraphe américain Jerome Robbins propose à Leonard Bernstein de composer la musique. Stephen Sondheim y contribue en parolier avec le scénariste Arthur Laurents pour le livret. Tous créent la plus célèbre comédie musicale de tous les temps !

Le film du réalisateur Robert Wise (1961) respecte le lyrisme de la pièce. Dix oscars, parmi lesquels le meilleur film, meilleur réalisateur, meilleure musique, récompensent en 1962 cette production légendaire ! Robert Wise, intègre la tragédie Roméo et Juliette, au cœur d'une guerre entre bandes rivales dans le New-York des années 50, quartier de l'Upper West Side.

♫Repassez-moi l'standard - Générique

♪Stefano Bollani, piano solo : Bar biturico - De l'album "Les Fleurs Bleues (2001)" -Label Bleu ‎LBLC 6635

♫Repassez-moi l'standard - Programme

"La plus connue de toutes versions, celle du film chantée non pas par Nathalie Wood mais par une des plus célèbres chanteuses fantômes chargée de doubler vocalement les stars du grand écran..." Laurent Valero

♪Marni Nixon, chant - doublure de Natalie Wood (Maria) Orchestre arrangé par Sid Ramin, Erwin Kostal, Leonard Bernstein. Orchestre direction Johnny Green - B.O. film de Jerome Robbins et Robert Wise : West Side Story (1961) - Label CBS 3559

♪Manny Albam, sax & His Jazz Greats :I Feel Pretty- D (Leonard Bernstein) - De l’album "Manny Albam And His Jazz Greats – Play Music From The Broadway Musical West Side Story (1957)" - LP label Coral ‎CRL 57207

Recorded August 24 & 25, 1959 at Contemporary`s Studio in Los Angeles, California...

♪André Previn, piano. Red Mitchell, contrebasse. Shelly Manne, batterie : I Feel Pretty (Leonard Bernstein) - De l’album "André Previn & His Pals ‎– West Side Story (1959)" - LP label Contemporary Records OP 046

♪Stan Kenton, piano & His Orchestra :I Feel Pretty (Leonard Bernstein / arrgts Johnny Richards) - De l’album "Stan Kenton ‎– Kenton's West Side Story (1961)" - LP label Capitol Records T1609

Recorded Feb. - Mar. 1963, Tokyo...

♪Helen Merrill, chant. Takeshi Inomata & His Westliners : _I Feel Pretty (_Leonard Bernstein / Stephen Sondheim) Norio Maeda piano-arrgts - De l’album "Helen Merrill ‎– In Tokyo & Sings Folk (2001)" - Label Paddle Wheel ‎KICJ 8353

♪Charlie Mariano, sax alto. Orchestre direction Don Sebesky : I Feel Pretty (Leonard Bernstein) - De l’album "Charlie Mariano ‎– A Jazz Portrait Of Charlie Mariano (1963)" - LP label Regina Records Company ‎LPR-286

Recorded live at Tivoli Garden, Copenhagen, July 18-21, 1963...

♪Sarah Vaughan, chant. Kirk Stuart piano, Charles Williams, contrebasse. George Hughes, batterie : I Feel Pretty (Leonard Bernstein / Stephen Sondheim) - De l’album "Sarah Vaughan ‎– Sassy Swings The Tivoli - Complete Version (1987)" - Label Emarcy 832 788-2

♪Renée Gilbert, chant. Orchestre direction Jean-Michel Defaye : Jolie, jolie, jolie - I Feel Pretty (Leonard Bernstein / Henri Contet) - De l'album "West Side Story (1964) - 45T label Bel Air 211 176

Recorded New York 25 September 1958...

♪Annie Ross, chant. Gerry Mulligan, sax baryton. Art Farmer; trompette. Bill Crow, contrebasse. Dave Bailey, batterie : I Feel Pretty (Leonard Bernstein / Stephen Sondheim) - De l’album "Annie Ross with the Gerry Mulligan Quartet ‎– Sings A Song With Mulligan ! (1959)"- LP label World Pacific Records ‎WP-1253

♪Bill Murray, chant. Vanessa Perez, piano. Mira Wang, violon. Jan Vogler, violoncelle : I Feel Pretty (Leonard Bernstein / Stephen Sondheim) - De l’album "Bill Murray, Jan Vogler And Friends ‎– New Worlds (2017)" - Label Decca Gold ‎28948157914

Recorded at studio Ferber in Paris September 11 to 14, 1997...

♪André Ceccarelli, batterie & Sylvain Beuf, sax ténor :I Feel Pretty (Leonard Bernstein) - De l'album "André Ceccarelli Quartet ‎– West Side Story (1997)" - Label BMG ‎74321518682

♪Deborah Brown, chant. Niels Lan Doky, piano & Chris Minh Doky, contrebasse. Terri Lyne Carrington, batterie : I Feel Pretty (Leonard Bernstein / Stephen Sondheim) - De l'album "Doky Brothers (1995)" - Label Blue Note ‎8369092

♪Un Poco Loco : Fidel Fourneyron, trombone. Geoffroy Gesser, clarinette. Sébastien Beliah, contrebasse : I Feel Pretty (Leonard Bernstein) - De l'album "Un Poco Loco ‎– Feelin' Pretty (2017)" - Label Umlaut Records ‎UMFRCD21

Recorded at Los Elefantes - Lito Vitale Personal Studio, Buenos Aires, May 2015...

♪Baptiste Trotignon, piano. Minino Garay, percussions : I Feel Pretty (Leonard Bernstein) - De l'album "Baptiste Trotignon, Minino Garay – Chimichurri (2016)" - Label Okeh ‎88985347972

♪Dave Grusin, piano. Dave Valentin, flûte traversière. John Patitucci, contrebasse. Sammy Figueroa, percussions. Dave Weckl, batterie : I Feel Pretty (Leonard Bernstein) - De l'album "Dave Grusin Presents West Side Story (1997)" - Label N2K Encoded Music ‎N2K-10021