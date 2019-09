Repassez-moi l'standard..."Have You Met Miss Jones ?" written by Richard Rodgers & lyricist Lorenz Hart (1937)

"Have you met Miss Jones?"

Someone said as we shook hands

She was just Miss Jones to me

And then I said "Miss Jones...

♫Repassez-moi l'standard - Générique

♪Stefano Bollani, piano solo : Bar biturico - De l'album "Les Fleurs Bleues (2002)" -Label Bleu‎LBLC 6635

♫Repassez-moi l'standard - Programme

♪Quartet Henri Crolla, guitare. Lalos Bing, piano. Emmanuel Soudieux, contrebasse. Jacques David, batterie : Have You Met Miss Jones ? (Richard Rodgers) - De l'album "Jazz in Paris (1955) - Henri Crolla Quartet - Quand refleuriront les lilas blancs ? (2002) - Label Gitanes Jazz Production 018418-2

♪Bing Crosby, chant. Orchestre direction Buddy Bregman : Have You Met Miss Jones ? (Richard Rodgers / Lorenz Hart) - De l'album "Bing Sings whilst Bregman Swings (1956)" - LP label Verve / Barclay 80 051

♪Michel Legrand Big Band, Sol Gubin, batterie. Milt Hinton, basse. Tommy Flanagan, piano. Lou Stein, piano. Hank Jones, piano. Direction Quincy Jones : Have You Met Miss Jones ? (Richard Rodgers) - Du coffret (2018) "Michel Legrand - Les Moulins de son coeur : Jazz / 1958-1963" - Label Decca 60075384833

You're a girl who understands,

I'm a man who must be free."

And all at once I lost my breath,

And all at once was scared to death...

♪The Count Basie Orchestra. Arrgts Chico O'Farrill : Have You Met Miss Jones ? (Richard Rodgers) - De l’album "High Voltage (1970) - The Count Basie Orchestra (1978) -LP label MPS 15 054

♪Ahmad Jamal, piano. Jamil Sulieman Nasser, contrebasse. Frank Gant, batterie : Have You Met Miss Jones ? (Richard Rodgers) - De l'album "Ahmad Jamal at The Top / Poinciana revisited (1969)" - LP label MCA / Jasmine 15

♪Duo Al Haig, piano & Pierre Michelot, contrebasse :Have You Met Miss Jones ? (Richard Rodgers) - De l'album "Al Haig & Pierre Michelot /Al in Paris (1977)" - LP label Musica Records MUS 3 030

And all at once, I owned the earth and sky

But now I've met Miss Jones

And we'll keep on meeting till we die

Miss Jones and I...

♪Marc Fosset, guitare. George Arvanitas, piano. Marcel Azzola, accordéon. Claude Guilhot, vibraphone. Patrice Caratini, contrebasse. Charles Saudrais, batterie : Have You Met Miss Jones ? Très flatté Miss Jones ((Richard Rodgers / Lorenz Hart / Jacques Larue) - De l'album "Marc Fosset : Crooner (1990) - Label OMD CD 1524

♪Daniel Huck, sax alto. Serge Delaite, piano. Pierre Verne, contrebasse. Marc Verne, batterie & Quatuor Prima Vista : Have You Met Miss Jones ? (Richard Rodgers) arrgt Mc Coy Tyner - De l'album "Daniel Huck & Serge Delaite : Estate (2002)" - Label Passage Clouté PC 0213

♪Martial Solal, piano solo :Have You Met Miss Jones ? (Richard Rodgers / Lorenz Hart) - De l'album "Martial Solal : Live at The Village Vanguard / I can give you anything but love (2008)" - Label Cam Jazz CAMJ 7814-2

At the Bravas Club in Tokyo on June 26 1987. The band features Ben Sidran, piano & vocals, Bob Malach, saxo, Billy Peterson, bass & Gordy Knudtson, drums...

♪Ben Sidran, chant et piano. Johnny Griffin sax ténor : Have You Met Miss Jones ? (Richard Rodgers / Lorenz Hart) - De l'album "Ben Sidran, Johnny Griffin : Have you met ... Barcelona ? (1999) - Label Orange Blue 9031-77669-2

And all at once I lost my breath,

And all at once was scared to death

And all at once I owned the earth and sky

And now I've met Miss Jones...

♪Harry Happel, piano. Daan Gaillard, contrebasse. Fred Krens, batterie : Have You Met Miss Jones ? (Richard Rodgers / Lorenz Hart) - De l'album "Intrioduction (1981)" - LP label Timeless SJP 149

♪Carmen Mc Rae, chant. Eric Gunissson, piano. John Collins, guitare. Clifford Jordan, sax ténor. Scott Colley, contrebasse. Mark Pulice, batterie : Have You Met Miss Jones ? (Richard Rodgers / Lorenz Hart) - De l'album "Any old time - Carmen Mc Rae (1986)" - Label Denon CY-1216

♪Remi Harris, guitare :Have You Met Miss Jones ? (Richard Rodgers) - De l'album "REMI HARRIS - In On The 2 (2016)" - Label Yardbirds Arts

Live au Blue Note à New-York en 1985...

♪Ray Brown, contrebasse. Gene Harris, piano.Mickey Rocker, batterie : Have You Met Miss Jones ? (Richard Rodgers) - De l'album "The Red Hot : Ray Brown Trio (1987)" - Label Concord Jazz 4315

And we'll keep on meeting till we die

Miss Jones and I

Miss Jones and I

Miss Jones and I