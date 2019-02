Repassez-moi l'standard... "Charade" (Henry Mancini, Johnny Mercer) du film Charade de Stanley Donen (1963)

à lire aussi article Disparition de Stanley Donen, réalisateur de Chantons sous la pluie

Film de Stanley Donen : Charade (1963) avec Cary Grant et Audrey Hepburn ...

♪Stefano Bollani, piano solo : Bar biturico - De l'album "Les Fleurs Bleues (2002)" - Label Bleu ‎LBLC 6635

♪Henry Mancini :1. Charade - Main Title - B.O. film de Stanley Donen Charade (1963) - De l'album ""Charade" - Henry Mancini" - Label RCA Victor 2017

♪Sarah Vaughan, chant. Orchestre direction Bill Holman : Charade(Henry Mancini / Johnny Mercer) - De l'album "Sarah Vaughan – Sings The Mancini Songbook (1998) - Label Verve Records ‎314 558 401

♪Bobby Darin, chant. Orchestre direction Richard Wess : Charade (Henry Mancini / Johnny Mercer) - De l'album "Bobby Darin – From Hello Dolly To Goodbye Charlie (1985)" - Label Capitol Records ‎T 2194

♪Blossom Dearie, chant. Orchestre direction Jack Marshall : Charade (1964)(Henry Mancini / Johnny Mercer) - de l'album "Blossom Dearie – May I Come In ? (1998) - Label Capitol Jazz CDP 95449

♪Joe Pass, guitare à 12 cordes. John Pisano, guitare. Charlie Haden, contrebasse. Larry Bunker, batterie : Charade (Henry Mancini) - De l'album "JOE PASS - The Stones Jazz/12 String Guitar (1963) - Label BGOCD907

♪Roland Kirk, saxophone. Orchestre Quincy Jones : Charade (Henry Mancini) De l'album "Quincy Jones ‎– Quincy Jones Explores The Music Of Henry Mancini (1964) - Label Mercury ‎125 917

♪Earl Coleman, chant. Billy Taylor piano, Gene Bertoncini guitare, Eddie Williams trompette, Reggie Workman contrebasse et Bobby Thomas batterie « Charade » (Henry Mancini / Johnny Mercer) - De l’album Love songs (1967) - Label ATLANTIC 27394

♪Fred Karlin, trompette. Roger Kellaway, piano. Bob Kindred, saxophone ténor. Bill Watrous trombone, Bob Magnusson contrebasse et Jeff Hamilton batterie "Charade" (Henry Mancini) du film de Stanley Donen (1963) - De l’album Jazz goes to Hollywood (1995) - Label VARESE SARABANDE 5639

♪Marvin Parks chant avec Pietro Lussu piano, Nicola Conte guitare, Daniele Tittarelli saxophone alto, Francesco Lento trompette, Luca Allemano contrebasse Pierpaolo Bisogno, percussions et Nicola Angelucci batterie « Charade » (Henry Mancini / Johnny Mercer) Arrgts Nicola Conte et Daniele Tittarelli - De l'album Marvin Parks (2017) - Label SCHEMA 476

♪David Haudrechy saxophone soprano en duo avec Grégoire Aguilar piano "Charade" (Henry Mancini) - De l'album Lost lake (2017) - Label NEUEKLANG RECORDS 165

♪Oranj Symphonette / Ralph Carney saxophone avec Joe Gore guitare, claviers, Matt Brubeck basse et violoncelle et Scott Amendola batterie "Charade" (Henry Mancini) du film de Stanley Donen Charade - De l'album Oranj Symphonette plays Mancini (1996) - Label GRAMAVISION 79515

♪Kate Mc Garry chant avec Gary Versace orgue, Keith Ganz guitare et arrgts, Reuben Rogers contrebasse et Clarence Penn batterie et percussions "Charade" (Henry Mancini / Johnny Mercer) - De l'album Girl Talk (2012) - Label PALMETTO RECORDS 2152

♪Tony Coe, saxophone ténor & piano : Charade (Henry Mancini) du film de Stanley Donen (1963) - De l'album Mainly Mancini (1985) - Label CHABADA OH8

♪Mike Patton & Fantomas : Charade (Henry Mancini /Johnny Mercer) - De l’album Director’s cut (2001) - Label IPECAC RECORDINGS

♪Sonny Stitt, saxophone alto. Jimmy Rowles, piano. Jimmy Giuffre, saxophone ténor. Jack Sheldon & Lee Katzman, trompettes. Frank Rosolino, trombone. Al Pollen, tuba. Buddy Clark, contrebasse. Lawrence Marable, batterie : Singin' In The Rain (Nacio Herb Brown / Arthur Freed) - De l'album "Sonny Stitt ‎– Plays Jimmy Giuffre Arrangements (2010) - Label American Jazz Classics 99 007