Repassez-moi l'standard rend hommage à Christophe... Des yéyés à la musique de film

"Ma passion pour la création, le son, toute la matière technologique, me fait vibrer à longueur de journée... et surtout de nuit... Pour moi, le temps n’a pas de réalité. Sinon, je n'ai pas trop fait de musique de film, car je me suis consacré à ma musique... à mon film." Christophe (1945-2020)

Christophe (1945-2020) : "Créateur-chanteur atypique et Dandy !", © Disques Dreyfus