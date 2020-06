Édition Spéciale ! Repassez-moi l’standard à l’heure de la Fête de la Musique 2020

"Une formule inédite ce soir, 5 musiciens tour à tour au téléphone, partagent avec vous leur version d’un célèbre standard de leur choix. Je remercie d’emblée et par avance de s’être prêtés au jeu Daniel Yvinek, Richard Galliano, Dominique Cravic, John Greaves et David Venitucci !" Laurent Valero

39e édition de la Fête de la Musique,21 juin après 20h, au chant, avec vos instruments, vous êtes tous et toutes invités à interpréter un titre : "Chanson sur Ma Drôle de Vie" de Véronique Sanson !

Les musiciens, qu'ils soient amateurs ou professionnels, qu'ils jouent de la musique ancienne ou du jazz, du rock ou de la variété, sont invités à interpréter; réinterpréter...

"Exceptionnellement cinq musiciens présentent leur version favorite d’un morceau célèbre. Ce 21 juin 2020, se succèdent... Richard Galliano, David Venitucci, Dominique Cravic, Daniel Yvinek et John Greaves, qui partagent leur coup de cœur autour d’un standard de leur choix !" Laurent Valero

♪Stefano Bollani, piano solo :Bar Biturico - De l'album "Les Fleurs Bleues (2001)" -Label Bleu ‎LBLC 6635

Proposé par Laurent Valero, violoniste, bandonéoniste, producteur...

Recorded November 1965 at Studio Grunewald, Berlin...

♪Inge Brandenburg, voix. Gunter Hampel Quartett, flûte. Bobo Stenson, piano. Vicktor Kaihatu, basse. Pierre Courbois, batterie : Summertime (Gershwin / DuBose Hayward) ‎– De l’album "Inge Brandenburg ‎– It's Alright With Me (1965)" ‎– LP label Sonorama L-14

Proposé par Daniel Yvinek, bassiste, directeur artistique...

Recorded April 28th, May 2nd and May 4th 1961, in Columbia Records' new Hollywood, California Studio...

♪Johnny Williams And His Orchestra :Fascinatin' Rhythm (George & Ira Gershwin) ‎– De l’album "Johnny Williams And His Orchestra – Rhythm In Motion (1961) – LP label Columbia CS 8467

Proposé par Richard Galliano, accordéoniste, compositeur...

Enregistré en 1961, Studio Hoche-Barclay Paris...

♪Sivuca, guitare, accordéon & voix. Guy Pedersen, basse. Ney de Castro, batterie. Dimas Sedicas, percussions : Tico-Tico no Fubá (Zequinha de Abréu) (1917) ‎– De l’album "Sivuca Accompagné Par Les Rythmes Brésiliens de Silvio Silveira ‎– Bossa Nova - L'Inimitable Sivuca (1960) – LP label Barclay 82 310

Proposé par Dominique Cravic, guitariste, compositeur...

♪Art Pepper, sax alto. Carl Perkins, piano. Ben Tucker, basse. Chuck Flores, batterie : Begin the beguine (Cole Porter) – De l’album Modern Art (1957) – Label BLUE NOTE

Proposé par John Greaves, chanteur, bassiste, pianiste compositeur...

♪Robert Wyatt, voix. Gilad Atzmon, sax alto. Richard Pryce, basse. Sigamos String Quartet : Laura (David Raksin / Johnny Mercer) – De l’album "Wyatt / Atzmon / Stephen ‎– '..........For The Ghosts Within' (2010) – Label Domino WIGCD263X

Proposé par David Venitucci, accordéoniste, compositeur...

♪DuoTatiana Parra, voix & Vardan Ovsepian piano :The Windmills of Your Mind (Michel Legrand / Alan & Marylin Bergman) (1968) B.O. film "L'Affaire Thomas Crown" de Norman Jewison – De l’album "Triptych : Tatiana Parra-voice / Vardan Ovsepian-piano (2020)" – Label Vardan Ovsepian NRTI024

Proposé par Laurent Valero, violoniste, bandonéoniste, producteur...

♪The Pointer Sisters (Ruth, Anita, Bonnie & June) :Salt Peanuts (Dizzy Gillespie / K. Clarke / B. Good / J. Cohen) – De l’album That’s a plenty (1974) – Label BLUE THUMB 28010

♪Dave Frishberg, piano solo :Night and Day (Cole Porter) – De l’album Bill Evans / A Tribute (1982) – Label PALO ALTO RECORDS 028

Réécouter !