Repassez-moi l'standard... "Et Maintenant–What Now My Love" Gilbert Bécaud & Pierre Delanoë/Carl Sigman (1961)

1961, l'année de "Et maintenant" célébrissime titre de Gilbert Bécaud, signé par Pierre Delanoë pour les paroles. Cette chanson sera reprise plus de 150 fois ! la version anglaise "What Now My Love" fera le tour du monde !

Et maintenant que vais-je faire

De tout ce temps que sera ma vie

De tous ces gens qui m'indiffèrent

Maintenant que tu es partie...

6 janvier 1966, Gilbert Bécaud au piano...

...Toutes ces nuits, pourquoi pour qui

Et ce matin qui revient pour rien

Ce cœur qui bat, pour qui, pourquoi

Qui bat trop fort, trop fort...

1968, Ed Sullivan Show, New York (USA) Live...

...Et maintenant que vais-je faire

Vers quel néant glissera ma vie

Tu m'as laissé la terre entière

Mais la terre sans toi c'est petit...

1967, live from Sweden - Sarah Vaughan & The Bob James Trio...

...Vous, mes amis, soyez gentils

Vous savez bien que l'on n'y peut rien

Même Paris crève d'ennui

Toutes ses rues me tuent...

1967, Shirley Bassey - "What Now My Love" - TV Special...

...Et maintenant que vais-je faire

Je vais en rire pour ne plus pleurer

Je vais brûler des nuits entières

Au matin je te haïrai...

♫Repassez-moi l'standard - Générique

♪Stefano Bollani, piano solo :Bar Biturico - De l'album "Les Fleurs Bleues (2001)" -Label Bleu ‎LBLC 6635

♫Repassez-moi l'standard -

Recorded at l'Olympia, Paris - 17th October 1963...

♪Gilbert Bécaud, chant. Orchestre direction Raymond Bernard : "Et Maintenant" (Gilbert Bécaud / Pierre Delanoë) – De l'album "Gilbert Bécaud ‎– Le Pianiste De Varsovie" – Label Pathé SPAM-67.060

♪Jacqueline Danno, chant. Orchestre direction François Rauber : "Et Maintenant" (Gilbert Bécaud / Pierre Delanoë) – De l'album "Jacqueline Danno ‎– L'Île Nue (1962)" – EP label La Voix De Son Maître EGF 585

3 novembre 1966, Eddy Mitchell accompagné par l'orchestre de Raymond Lefèvre...

♪Eddy Mitchell & The London All Stars de Big Jim Sullivan, direction Jean Bouchety : "Et Maintenant" (Gilbert Bécaud / Pierre Delanoë) – De l’album "Eddy Mitchell Accompagné Par London All Star – L'Épopée Du Rock (1966) – Label Barclay 71090

♪Marianne Faithfull, voix. Orchestre direction Jon Mark : "Et Maintenant" (Gilbert Bécaud / Pierre Delanoë) – De l’album "Marianne Faithfull ‎– Come My Way (1965) – LP label Decca LK.4688

♪Shirley Bassey, voix. Orchestre direction Nelson Riddle : "What Now My Love" (Gilbert Bécaud / Carl Sigman) – De l'album "Shirley Bassey With Nelson Riddle And His Orchestra ‎– Let's Face The Music (1962)" – LP label Columbia 33SX 1454

♪Trio Ramsey Lewis, piano. Cleveland Eaton, basse. Maurice White, batterie : "What Now My Love" (Gilbert Bécaud) – De l’album "The Ramsey Lewis Trio – In Person 1960-1967 - Vol. 2 (1998) – LP label Chess 10441

♪Lou Rawls, voix. Orchestre direction H.B Barnum : "What Now My Love ?" (Gilbert Bécaud / Carl Sigman) – De l’album "Lou Rawls – Soulin' (1966)" – LP label Capitol Records ‎ST 2566

1966, Barbra sings the classic hit by Gilbert Bécaud - Live at John F. Kennedy Stadium, Philadelphia, Pennsylvania (USA)...

♪Barbra Streisand, voix. Orchestre direction Ray Ellis : "What Now My Love" (Gilbert Bécaud / Pierre Delanoë / Carl Sigman) – De l’album "Barbra Streisand ‎– Je M'Appelle Barbra (1966)"– Label CBS 62776

♪Nancy Wilson, voix. Orchestre direction Billy May : "What Now My Love" (Gilbert Bécaud / Carl Sigman) – De l’album "Nancy Wilson – Just For Now (1967)" – LP label Capitol Records ST-2712

Recorded Paris, 23/24 June 1989...

♪Stéphane Grappelli, violon. Barney Kessel & Nini Rosso, guitares. Michel Gaudry, basse. Jean Louis Viale, batterie : "Et Maintenant" (Gilbert Bécaud) – De l’album "Stephane Grappelli ‎– It's Only A Paper Moon – Label Four Star FS-40065

Recorded Studio 26, Antibes, France...

♪Trio Pierre-Alain Goualch, piano. Remi Vignolo, basse. André Ceccarelli, batterie : "Et Maintenant" (Gilbert Bécaud) – De l’album "Pierre-Alain Goualch Trio ‎– Anatomy Of A Relationship (2005)" – Label Cristal Records CRCD04-24

Le 10e album de la diva Elisabeth Kontomanou, est chanté en français. Une manière de revenir sur les origines de cette africaine et grecque, née en France...

♪Elisabeth Kontomanou, voix. Gustav Karlström, piano. Joey Belmondo, guitare. Eric Le Lann, trompette. Thomas Bramerie, basse. Donald Kontomanou, batterie. Renez “Sabusito” Martinez, congas : "Et Maintenant" (Gilbert Bécaud / Pierre Delanoë) – De l’album "Elisabeth Kontomanou – Amoureuse (2014)" – Label Plus Loin Music PL45711

♪Franco Battiato, voix :"Et Maintenant" (Gilbert Bécaud / Pierre Delanoë) – De l’album "Battiato ‎– Fleurs 2 (2008) – Label Mercury 0602517986213

♪Romain Didier, chant-piano :"Et Maintenant" (Gilbert Bécaud / Pierre Delanoë) – De l’album "Romain Didier ‎– Dans Ce Piano Tout Noir (2016)" – Label Tacet 10961606

ÀParis depuis 1992, après une enfance passée à la Réunion, Olivier Ker Ourio est reconnu comme l'un des meilleurs harmonicistes de jazz de la planète. Il traite parfois son harmonica comme un orgue, jouant en accords...

♪Olivier Ker Ourio, harmonica. Sylvain Luc, guitare. Laurent Vernerey, basse. Lukmil Perez, batterie : "Et Maintenant" (Gilbert Bécaud) – De l’album French Songs (2017) – Label Bonsaï Music 145922

...Et puis un soir dans mon miroir

Je verrai bien la fin du chemin

Pas une fleur et pas de pleurs

Au moment de l'adieu

Je n'ai vraiment plus rien à faire

Je n'ai vraiment plus rien...

