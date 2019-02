Repassez-moi l'standard... Spinning Wheel " écrit par le chanteur David Clayton-Thomas (1968)

Chanteur à la fois rude et sensible, doté d’une voix forte et émouvante, lauréat des prix Juno et Grammy, David Clayton Thomas est pionnier de la scène musicale canadienne des années 1960...

David Clayton-Thomas, the website...

What goes up must come down

Spinnin' wheel got to go 'round

Talkin' 'bout your troubles it's a cryin' sin

Ride a painted pony let the spinnin' wheel spin...

♫Repassez-moi l'standard - Générique

♪Stefano Bollani, piano solo : Bar biturico - De l'album "Les Fleurs Bleues (2002)" - Label Bleu ‎LBLC 6635

♫Programme

♪Blood, Sweat and Tears & David Clayton-Thomas, chant. Fred Lipsius, saxophones. Lew Soloff, trompette : Spinning Wheel - De l'album "Blood, Sweat & Tears ‎– Greatest Hits (1972) - Label Columbia ‎COL 64803

♪Erroll Garner, piano. George Duvivier, contrebasse. Jose Mangual, congas. Charlie Persip, batterie : Spinning Wheel (David Clayton-Thomas) - De l'album "Erroll Garner ‎– Feeling Is Believing (1970)" - Label MPS Records ‎5C 064D-99439

♪Mel Tormé, chant. Orchestre direction Jimmy Jones : Spinning Wheel(David Clayton-Thomas) - De l'album "Mel Tormé ‎– Raindrops Keep Fallin' On My Head (1970)" - Label Capitol Records ST 80430

♪Ran Blake piano solo "Spinning wheel" (David Clayton-

Thomas) Extrait de l'album Breakthru (1976)

IMPROVISING ARTISTS RECORDS 123842-2

♪Jacki Byard piano solo Extrait de l'album Sunshine of my soul

(1978) HIGH NOTE RECORDS

♪Sammy Davis Jr chant "Spinning wheel" (David Clayton-

Thomas) arrgts Billy Strange et George Rhodes produit par

Jimmy Bowen. Extrait de l'album Something for everyone (1970)

TAMLA MOTOWN 062 91 533

♪Nancy Wilson avec un orchestre arrangé et dirigé par Jimmy

Jones "Spinning wheel" (David Clayton-Thomas) Extrait de

l'album Hurt so bad (Capitol / 1969) Anthologie Outta sight !

BLUE NOTE 4939932

♪Wade Marcus direction et arrgts soliste Hubert Laws flûte

"Spinning wheel" (David Clayton Thomas) Extrait de l'album A

New Era (Cotillion 1971) Anthologie Right on !

WARNER BROS 9548-37805-2

♪Chris Clark chant arrangements David Van de Pitte "Spinning

wheel" (David Clayton-Thomas) (Album CC Rides again 1969)

Anthologie Chris Clark / The Motown Collection

MOTOWN

♪Meynard Ferguson trompette, Stan Robinson, Bob Sydor

saxophones ténor (solistes) avec Pete Jackson piano, Dave Lynane

basse et Ray Cooper batterie "Spinning wheel" (David Clayton-

Thomas) Arrgts Keith Mansfield Extrait de l'album M F Horn two

(1972) WOUNDED BIRD RECORDS 3170

♪Max Greger Jr orgue Hammond, Milan Pilar basse et

Charly Antolini batterie « Spinning wheel » (David Clayton-

Thomas) Extrait de l’album Catch up Vol 1 (1975)

CRIPPLED 27625-2

♪Peter Cincotti piano solo « Spinning wheel » (David

Clayton-Thomas) Extrait de l’album Peter Cincotti (2003)

CONCORD JAZZ RECORDS 2178-2

♪Julien Daïan Quintet & DJ Borz Maureen Angot, chant : Spinning wheel - De l'album Behind the reef (Bonzaï Music / 2013) Anthologie No foot, Just music

Séquence "le standard est ouvert… aux auditeurs"

Proposé par Agnès et Dominic Renard "Lucky to be me" de On the Town (1944)...

♪Monica Zetterlund, chant. Bill Evans piano. Chuck Israels,

contrebasse. Larry Bunker, batterie : Lucky to be me (Leonard

Bernstein / Betty Comden / Adolph Green) de l'album

Waltz for Debby (Philips / 1964) DOXY RECORDS