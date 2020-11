Repassez-moi l'standard... "Giant Steps" du saxophoniste John Coltrane (1959)

John Coltrane (1926-1967) jeune musicien côtoie ses prestigieux aînés : Charlie Parker, Sonny Rollins, Miles Davis... En 1959, il signe son premier contrat chez Atlantic, pour qui il va enregistrer "Giant Steps" il en assure l’écriture intégrale et la direction. Et c'est un Succès International !

La carrière de John Coltrane(1926-1967) débute après la guerre, il sera à 30 ans le chef de file que l’on connaît.

Longtemps partagé entre la clarinette et le saxophone, Coltrane optera pour le second...

Simply... Wonderful !!! Stevie Wonder, improvising on "Giant Steps"...

"Repassez-moi l’standard... autour de "Giants Steps" qui est à la fois une des plus célèbres compositions de John Coltrane et aussi le titre d’un des albums mythiques de l’histoire du jazz,

dans lequel Coltrane va développer dans cette composition, un sens inégalé de l’improvisation qui deviendra un tournant dans l’histoire de la musique improvisée…"Laurent Valero

♫Repassez-moi l'standard – Générique

♪Stefano Bollani, piano solo :Bar Biturico – De l'album "Les Fleurs Bleues (2001)" – Label Bleu ‎LBLC 6635

♫Repassez-moi l'standard – Programme

♪John Coltrane, sax ténor. Tommy Flanagan, piano. Paul Chambers, basse. Art Taylor, batterie : "Giant Steps" (John Coltrane) – De l’album "John Coltrane – Giant Steps (1960)" – LP label Atlantic ‎SD 1311

♪Buddy Rich, batterie. Lionel Hampton, vibraphone. Steve Marcus / Gary Pribek / Paul Moen, saxophones ténor. Tom Warrington, basse : "Giant Steps" (John Coltrane) – De l’album "Lionel Hampton Presents Buddy Rich (1994)" –Label Who's Who In Jazz 21006

♪Meredith D’Ambrosio, voix. Harold Danko, piano. Kevin Eubanks, guitare : "Giant Steps" (John Coltrane) ‎– De l’album "Meredith d'Ambrosio ‎– It's Your Dance (1985)" ‎– LP label Sunnyside SSC 1011

Recorded at "Rosenberg Studie" Copenhagen, Denmark - May 28, 1974...

♪Tete Montoliu, piano. Niels-Henning Ørsted Pedersen, basse. Albert "Tootie" Heath, batterie : "Giant Steps" (John Coltrane) ‎– De l’album "Tete Montoliu Trio ‎– Tete ! (1975)" ‎– Label SteepleChase ‎SCS 1029

♪Anachronic Jazz Band : Patrick Artero, trompette. Claude Gousset, trombone. Marc Richard, sax alto. André Villéger, sax baryton. Philippe Beaudoin, piano. Lionel Benhamou, banjo. Gérard Gervois, tuba. Dominique Obadia, batterie : "Giant Steps - Blues to Bechet" (John Coltrane) – De l’album "Anachronic Jazz Band ‎– Anthropology (2009) – Label Gitanes Jazz Productions 531 257-9

Recorded April 4,5,6, 2001 at Loft Studio, Austria...

♪Michel Godard & Dave Bargeron, tubas. Joe "Sunny" Barbato, accordéon. Kenwood Dennard, batterie : "Giant Steps" (John Coltrane) – De l’album "Dave Bargeron, Michel Godard ‎– Tuba Tuba (2001)" – Label Enja Records 9133-3

Recorded at Jean Roché Studio, St-Martin-de-Castillon, France. August 11,12,13/1980...

♪Michel Petrucciani, piano. Aldo Romano, batterie : "Giant Steps" (John Coltrane) – De l’album "Michel Petrucciani, Mike Zwerin, Louis Petrucciani, Aldo Romano ‎– Flash (1988)" – Label FD Music ‎151232

Recorded at RPM Studios - New York City, USA...

♪New-York Voices (Peter Eldridge, Kim Nazarian, Caprice Fox, Sarah Krieger, Darmon Meader) & Mulgrew Miller, piano. Michael Formanek, basse. Lewis Nash, batterie : "Giant Steps" (John Coltrane / Peter Eldridge / Kim Nazarian) – De l’album "New York Voices – Hearts Of Fire (1991) – Label GRP ‎– GRD-9653

♪Yakir Arbib, piano solo :"Giant Steps" (John Coltrane) – De l’album "Yakir Arbib - My Name is Yakir (2019)" – Label Jms-Cream Records JMS1142

Vienna, Rome, Seoul... Iiro Rantala and Ulf Wakenius are musicians who travel the world, always on tour...

♪Iiro Rantala, piano. Ulf Wakenius, guitare : "Giant Steps" (John Coltrane) – De l’album "iiro Rantala & ulf wakenius - good stuff (2017)" – Label ACT 9851-2

Recorded on February 17 & 18, 1982 at Eurosound, New York, USA...

♪Tommy Flanagan, piano. George Mraz, basse. Al Foster, batterie : "Giant Steps" (John Coltrane) – De l’album "Tommy Flanagan – Giant Steps - In Memory Of John Coltrane (1982)" – LP label Enja Records 4022

♪Nicolas Montier, sax ténor. Stan Laferrière, piano. Pierre Maingourd, basse : "Giant Steps" (John Coltrane) ‎– De l’album "Nicolas Montier ‎– Interdit D'écouter (2003)" ‎– Label Black And Blue BB 677.2

♪Yvan Robilliard, piano solo :"Giant Steps" (John Coltrane) ‎– De l’album "Yvan Robilliard‎– Mouvance (2009)" ‎– Label Nocturne NTCD866

Réécouter !

à réécouter AUDIO 58 min émission Repassez-moi l'standard Édition Spéciale ! Repassez-moi l’standard à l’heure de la Fête de la Musique 2020