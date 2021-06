Repassez-moi l'standard... "Dindi" composé par Antônio Carlos Jobim & paroles Aloysio de Oliveira (1960)

"Un des premiers standards de la Bossa Nova écrit en 1959 par Tom Jobim pour Sylvia Telles. Cette chanteuse brésilienne fut la première figure féminine de la Bossa Nova et dit-on la chanteuse préférée de Tom Jobim. Première artiste à interpréter la Bossa en portugais et en anglais. " Laurent Valero

"Sylvia Telles fut parmi ses premiers interprètes à la populariser dans le monde et notamment aux Etats-Unis. Son nom est tellement associé à cette chanson que Dindi deviendra le surnom que lui donneront ses amis."Laurent Valero

"Le texte de Dindi fut écrit par le producteur de l’album, Aloysio de Oliveira qui était également l’époux de Sylvia Telles à cette époque et aussi le promoteur de sa carrière."Laurent Valero

Live ! 1987, Gal Costa avec Tom Jobim, concert Spécial Antonio Brasileiro...

Céu, tão grande é o céu

E bandos de nuvens que passam ligeiras

Pra onde elas vão, ah, eu não sei, não sei

E o vento que toca nas folhas

Contando as histórias que são de ninguém

Mas que são minhas e de você também...

♫ Repassez-moi l'standard – Générique

♪ Stefano Bollani, piano solo : “Bar Biturico” – De l'album "Les Fleurs Bleues (2001)" – Label Bleu ‎LBLC 6635

♫ Repassez-moi l'standard – Programme

Enregistré en 1966...

♪ Sylvia Telles, voix. Orchestre direction Lindolfo Gaya : Dindi (Antonio Carlos Jobim / Aloysio De Oliveira) – Album "The Music Of Mr. Jobim By Sylvia Telles (2003)" – Label Dubas Música 325912004382

♪ Charlie Byrd, guitare. Orchestre direction Tom Newsom : Dindi (Antonio Carlos Jobim / Aloysio De Oliveira) – Album "Charlie Byrd – Brazilian Byrd (1965)" – LP label Columbia 9137

...Ai, Dindi

Se soubesses o bem que eu te quero

O mundo seria, Dindi

Tudo, Dindi, lindo, Dindi

Ai, Dindi

Se um dia você for embora

Me leva contigo, Dindi

Fica Dindi, olha, Dindi...

27 janvier 1965, enregistré aux studios RCA, Hollywood, Californie, USA...

♪ Astrud Gilberto, voix. Orchestre direction Marty Paich : Dindi (Antonio Carlos Jobim / Aloysio De Oliveira) – Album "Astrud Gilberto With Antonio Carlos Jobim – The Astrud Gilberto Album (1965)" – LP label Verve Records 823 009-1

♪ Pete Jolly, piano. Orchestre direction Marty Paich : Dindi (Antonio Carlos Jobim / Aloysio De Oliveira) – Album "Herb Alpert Presents Pete Jolly (1968)" – LP label A&M Records SP-4145

♪ Claudine Longet, voix. Orchestre direction Nick De Caro : Dindi (Antonio Carlos Jobim / Aloysio De Oliveira / Ray Gilbert) – Album "Claudine Longet - Love Is Blue (1968)" – LP label A&M Records 4142

♪ Nana Mouskouri, voix. Orchestre Johnny Keating : Dindi (Antonio Carlos Jobim / Aloysio De Oliveira / Eddy Marnay) – EP label Fontana 261.355

♪ Morgana King, voix. Orchestre direction Torrie Zito : Dindi (Antonio Carlos Jobim / Aloysio De Oliveira / Ray Gilbert) ‎– Album "Morgana King - It's A Quiet Thing (2006)" ‎–Label Collectors' Choice Music CCM-703

♪ Maria Creuza, voix. Orchestre direction Mike Ribas : Dindi (Antonio Carlos Jobim / Aloysio De Oliveira) ‎– Album "Maria Creuza ‎– Participação Especial : Toquinho E Vinicius (1977)" ‎– Label RGE ‎303.0044

♪ Victor Assis Brasil, sax soprano. Dom Salvador, orgue. Helio Delmirio, guitare. Edson Lobo, basse. Edison Machado, batterie : Dindi (Antonio Carlos Jobim / Aloysio De Oliveira) – Album "Victor Assis Brasil - Toca Antonio Carlos Jobim (2003) – Label Atração Fonográfica ‎ATR 32006

♪ Willie Bobo (William Correa) voix, timbales. Steve Huffsteter, flugelhorn. Reggie Andrews, piano électrique. Barry Zweig, guitare. Victor Pantoja, congas. Jimmy Smith, batterie : Dindi (Antonio Carlos Jobim / Aloysio De Oliveira / Ray Gilbert) – Album "Live At The Watts Jazz Festival - Volume 1 (1977)" – LP label LAX Records GG-58008

...E as águas desse rio

Onde vão? Eu não sei

A minha vida inteira, esperei

Esperei por você, Dindi

Que é a coisa mais linda que existe

Você não existe, Dindi

Deixa, Dindi, que eu te adore, Dindi...

1975-08-10, enregistré au RCA's Studio C, New York City, USA...

♪ Jon Lucien, voix & arrgts :Dindi (Antonio Carlos Jobim / Aloysio De Oliveira / Ray Gilbert) – Album "Jon Lucien - I Am Now (1977)" – LP label RCA 1-2193

♪ The L.A.4 : Laurindo Almeida, guitare. Bud Shank, flûte. Ray Brown, basse & Shelly Manne, batterie : Dindi (Antonio Carlos Jobim / Aloysio De Oliveira / Ray Gilbert) – Album "The LA 4 (Concord Jazz / 1976)" – Label Concord Jazz CJ-18

...Oh, Dindi

If I only had words I would say

All the beautiful things that I see

When you're with me, oh my Dindi

Oh Dindi, like a song of the wind in the trees

That's how my heart is singing Dindi

Happy Dindi, when you're with me...

...I love you more each day, yes I do, yes I do

I'd let you go away, if you take me with you

Don't you know, Dindi

I'd be running and searching for you

Like a river that can't find the sea

That would be me without you, my Dindi

Without you, my Dindi Dindi

Gal Costa, Gal Costa !