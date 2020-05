Repassez-moi l'standard... " Corcovado" du musicien, auteur-compositeur brésilien Antônio Carlos Jobim (1960)

"Composé sur le lieu emblématique de Rio, le mont Corcovado, dominant la baie de Rio surmonté de la statue du Christ rédempteur, construite par le sculpteur français Paul Landowsky. C’était en 1963 dans l’album "The Composer Of Desafinado Plays" et les arrangements soyeux de Claus Ogerman" L. Valero

"J'ai choisi de représenter Tom Jobim dans les années 60, à l'apogée de son succès. La photo dont je me suis inspirée est significative, quand lui et Vinicius de Moraes venaient de finir une symphonie à Brasilia..." Christina Motta, 2014 - Rio de Janeiro (AFP)

Antônio Carlos Jobim (1927-1994) génie de la musique populaire brésilienne, a laissé une empreinte inoubliable dans le jazz, dans l'histoire de la musique du XXe siècle. 1999, L'aéroport international de Rio de Janeiro-Galeao a été baptisé Antônio Carlos Jobim en son honneur !

"Le premier à avoir chanté "Corcovado" c’est João Gilberto, co-inventeur avec Tom Jobim de ce genre nouveau qu’est la Bossa Nova, c’était en 1960 dans l’album "O amor, O sorriso e a Flor"..." Laurent Valero

Quiet nights of quiet stars

Quiet chords from my guitar

Floating on the silence

That surrounds us...

♪Stefano Bollani, piano solo :Bar Biturico - De l'album "Les Fleurs Bleues (2001)" -Label Bleu ‎LBLC 6635

...Quiet thoughts and quiet dreams

Quiet walks by quiet streams

And a window that looks out

On Corcovado

Oh, how lovely...

♪Antônio Carlos Jobim, piano. Orchestre direction Claus Ogerman : "Corcovado" (Antônio Carlos Jobim) – De l’album "Antonio Carlos Jobim – The Composer Of Desafinado, Plays (1963)" – LP label Verve Records V6-8547

Recorded March 18 & 19, 1963 in New York City...

♪Duo Astrud Gilberto & João Gilberto, chant. Stan Getz, sax ténor. Antônio Carlos Jobim, piano-direction musicale : "Corcovado / Quiet Nights Of Quiet Stars" (Antônio Carlos Jobim / Gene Lees) – De l’album "Stan Getz / João Gilberto Featuring Antonio Carlos Jobim ‎– Getz / Gilberto (1963)" – LP label Verve Records ‎V-8545

Recorded January 30 and February 1, 1967 at United Western Recorders, Hollywood, Los Angeles (USA)...

♪Frank Sinatra, chant. Orchestre direction Claus Ogerman : "Quiet Nights Of Quiet Stars" (Antônio Carlos Jobim / Gene Lees) – De l’album "Francis Albert Sinatra & Antonio Carlos Jobim (1967)" – LP label Reprise Records CRV 1021

...Um cantinho, um violão

Esse amor, uma canção

Pra fazer feliz

A quem se ama...

♪Doris Day, chant. Orchestre direction Mort Garson : "Quiet Nights Of Quiet Stars" (Antônio Carlos Jobim / Gene Lees) – De l’album "Doris Day ‎– Latin For Lovers (1965)" – LP label Columbia CS 9110

♪The Jack Wilson Quartet : Jack Wilson, piano. Roy Ayers, vibraphone. Al Mc Kibbon, basse. Nick Martinis, drums : "Corcovado" (Antônio Carlos Jobim) – De l’album "The Jack Wilson Quartet Featuring Roy Ayers (1963)" – LP label Atlantic ‎1406

♪Andy Bey, piano-chant. Geraldine & Salome Bey, chant. Milt Hinton, basse. Osie Johnson, drums : "Quiet Nights Of Quiet Stars" (Antônio Carlos Jobim / Gene Lees) – De l'album "Andy And The Bey Sisters ‎– Now! Hear ! (1965)" – LP label Prestige PR 7346

...Muita calma pra pensar

E ter tempo pra sonhar

Da janela vê-se o Corcovado

O Redentor, que lindo...

♪Sarah Vaughan, chant. Orchestre direction Frank Foster : "Quiet Nights Of Quiet Stars" (Antônio Carlos Jobim / Gene Lees) – De l’album "Various ‎– The Girl From Ipanema : The Antonio Carlos Jobim Songbook (1995)" – Label Verve Records ‎314 525 472-2

Recorded at Capitol A Studios, Los Angeles on 13, 14, & 15 February 1964...

♪Blossom Dearie, chant. Orchestre direction Jack Marshall : "Quiet Nights Of Quiet Stars" (Antônio Carlos Jobim / Gene Lees) – De l’album "Blossom Dearie ‎– May I Come In ? (1998)" – Label Capitol Jazz ‎CDP 95449

1964, Recorded at Coast Recorders, San Francisco (USA)...

♪Vince Guaraldi, piano. Fred Marshall, basse. Eddie Duran, guitare. Bill Fitch congas. Benny Velarde, timbales. Jerry Granelli, drums : "Corcovado - Quiet Nights Of Quiet Stars" (Antônio Carlos Jobim) ‎– De l’album "Vince Guaraldi Trio – The Latin Side Of Vince Guaraldi (1964)" ‎– LP label Fantasy Records 3360

...Quero a vida sempre assim

Com você perto de mim

Até o apagar da velha chama...

♪Nancy Wilson, chant. Orchestre direction Gerald Wilson : "Quiet Nights Of Quiet Stars" (Antônio Carlos Jobim / Gene Lees) – De l’album "Nancy Wilson ‎– How Glad I Am (1964)" – LP label Capitol Records ST-2155

♪Miles Davis, trompette. Orchestre direction Gil Evans : "Corcovado" (Antônio Carlos Jobim) – De l’album "Miles Davis ‎– The Essential Miles Davis (1973)" – LP Compilation CBS 66310

Recorded In Stockholm (Sweden) November 8, 1966 at Borgarskolan studio...

♪Duo Jeanne Lee, chant & Ran Blake, piano :"Quiet Nights Of Quiet Stars" (Antônio Carlos Jobim / Gene Lees) – De l’album "Ran Blake & Jeanne Lee ‎– In Stockholm 1966 (1995)" – Label Columbia ‎COL 481383 2

...E eu, que era triste

Descrente desse mundo

Ao encontrar você eu conheci

O que é felicidade, meu amor...

♪Duo Nara Leão, chant & Tuca, guitare :"Corcovado" (Antônio Carlos Jobim) – De l’album "Nara Leão ‎– Dez Anos Depois (1971)" – LP label Polydor 44.059

Recorded between February 22 and March 3 of 1974 at MGM studio in Los Angeles (USA)...

♪Duo Elis Regina, chant & Cesar Camargo Mariano, piano :"Corcovado" (Antônio Carlos Jobim) – De l’album "Antônio Carlos Jobim & Elis Regina - Elis & Tom (1979)" – Label Philips ‎6349.112

...Quero a vida sempre assim

Com você perto de mim

Até o apagar da velha chama...

♪Duo Pierre Barouh, chant & Jean Pierre Mas, piano :"Corcovado" (Antônio Carlos Jobim / Pierre Barouh) – De l’album "Jean-Pierre Mas - Latinalma (2012)" – Label Outnote Records 018

Recorded at Private Studio Of Hans Georg Brunner-Schwer, in Villingen-Schwenningen (Germany)...

♪Oscar Peterson, piano. Sam Jones, basse. Bob Durham, drums : "Quiet Nights Of Quiet Stars" (Antonio Carlos Jobim) – De l’album "Oscar Peterson ‎– Travelin' On (1968)" – Label MPS Records G-20693

...E eu, que era triste

Descrente desse mundo

Ao encontrar você eu conheci

O que é a felicidade, meu amor.

