Repassez-moi l'standard... "Bridge Over Troubled Water" composé par Paul Simon (1970)

1971, "Bridge Over Trouble Water" remporte 5 Grammy Awards, dont celui du meilleur album et c'est le dernier du duo Simon et Garfunkel. Ce titre aurait inspiré Paul McCartney pour "Let It Be" d'après John Lennon ! When you're weary Feeling small When tears are in your eyes...

19 septembre 1981, sur la scène de Central Park à New York, concert mythique en plein air. 1982, parution de l'ultime l'album "The Concert In Central Park" les retrouvailles du duo Simon & Garfunkel "Bridge over Troubled Water"...

Forest Hills High School, dans les années 50, deux écoliers de la même classe se découvrent des atomes : la musique, le chant, le rock'n'roll...

When you're weary

Feeling small

When tears are in your eyes

I will dry them all, I'm on your side...

When times get rough

And friends just can't be found

Like a bridge over troubled water

I will lay me down

Like a bridge over troubled water...

♪Stefano Bollani, piano solo : “Bar Biturico” – De l'album "Les Fleurs Bleues (2001)" – Label Bleu ‎LBLC 6635

♪Art Garfunkel, voix. Larry Knechtel, piano : "Bridge Over Troubled Water" (Paul Simon) ‎– De l'album "The Columbia Studio Recordings (1964-1970)" ‎– Label Columbia 5032812

♪Paul Desmond, sax alto. Herbie Hancock, piano. Jerry Jemmott, Fender basse. Airto Moreira, percussions. Bill Lavorgna, batterie : "Bridge Over Troubled Water" (Paul Simon) ‎– De l’album "Paul Desmond ‎– Bridge Over Troubled Water (2008)" ‎– Label Verve Records ‎0010713-02

♪The Supremes :"Bridge Over Troubled Water" (Paul Simon) ‎– De l’album "The Supremes ‎– New Ways But Love StaysNew ways but love stays (1991) ‎– Label Motown MOTD-5497

♪Chet Atkins & Jerry Reed, guitares :"Bridge Over Troubled Water" (Paul Simon) ‎– De l’album Chet Atkins & Jerry Reed / Me and Jerry (1972) ‎– Label T-BIRD RECORDS 003

♪Senator Sam J. Ervin Jr, voix. Orchestredirection Al Ham : "Bridge Over Troubled Water" (Paul Simon) ‎– EP label Columbia 4-45956

♪Clara Ward & The Ward Singers : Orchestre direction Helmer Olesen : "Bridge Over Troubled Water" (Paul Simon) ‎– De l’album "Clara Ward & The Ward Singers ‎– Walk A Mile In My Shoes (1971)" ‎– LP label Philips 6318 003

Recorded live at Fillmore West, San Francisco, February 5, 1971...

♪Aretha Franklin, chant : "Bridge Over Troubled Water" (Paul Simon) ‎– De l’album "Aretha Franklin ‎– Aretha Live At Fillmore West (2013)" ‎– Label Atlantic 8122-79630-3

♪Maynard Ferguson, trompette. Orchestre Keith Mansfield : "Bridge Over Troubled Water" (Paul Simon) ‎– De l’album Maynard Ferguson (1971) ‎– LP label CBS 31117

♪Shirley Bassey, voix. Orchestre direction Johnny Harris : "Bridge Over Troubled Water" (Paul Simon) ‎– De l’album Something Else (1971) ‎– LP UNITED ARTISTS 29 149

♪Michel Legrand & Son Orchestre :"Bridge Over Troubled Water" (Paul Simon) ‎– De l’album "Michel Legrand ‎– Les Vingt Plus Belles Chansons Du Siecle (1974)" ‎– LP label Bell Records 2614 105

♪Merry Clayton, voix. Orchestre direction Keith Mansfield : "Bridge Over Troubled Water" (Paul Simon) ‎– De l’album "Merry Clayton ‎– Gimme Shelter (2010) – Label Repertoire Records REP 5176

Recorded live in Central Park, New York City, August 15th, 1991...

♪Paul Simon, voix. Richard Tee, clavier. Vincent Nguini & Ray Phiri, guitares. Steve Gadd, batterie. The Waters : "Bridge Over Troubled Water" (Paul Simon) ‎– De l’album "Paul Simon's Concert In The Park (1991) ‎– Label Warner Bros. Records 9 26737-2

...See how they shine

If you need a friend

I'm sailing right behind

Like a bridge over troubled water

I will ease your mind.