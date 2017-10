Repassez-moi l'standard... "Bluesette" de Jean "Toots" Thielemans

Aujourd'hui... "Bluesette" de Jean "Toots" Thielemans...

Stefano Bollani, piano solo :Bar biturico - De l'album "Les Fleurs Bleues (2002)" - Label Bleu ‎LBLC 6635

Anthologie supervisée par un expert John Scofield : 75 guitaristes sont répertoriés sur une période de 1906 à 1998, un livret illustré de 160 pages avec transcription de divers solos...

Toots Thielemans, guitare et sifflet. Dick Hyman, orgue. Arnold Fishkind, contrebasse. Don Lamond, batterie : "Bluesette" (Toots Thielemans) - Du Coffret "Anthologie 100 Years of Jazz Guitar" - Label Columbia 5176512

Boulou Ferré, chant et guitare. Orchestre d'Alain Goraguer : "Bluesette" (Toots Thielemans / Pierre Saka, 1964" - Album " Boulou Ferré ‎ - Complete Barclay Recordings" - Label Universal Music France 279 766-1

Jacqueline François, chant. Orchestre direction Maurice Vander : "Bluesette" (Toots Thielemans / Pierre Saka) 45T (1964) - Album "Anthologie Jacqueline François" - Label Philips 434.971

Luciano Biondini, accordéon. Michel Godard, tuba. Lucas Niggli, batterie : "Bluesette" (Toots Thielemans) - De l'album "Luciano Biondini / Michel Godard / Lucas Niggli - Mavì" (2013) - Label Intakt 226

Charles Turner, chant. Barry Stevenson, contrebasse. Ulysses Owens Jr. aux baguettes : "Bluesette" (Toots Thielemans / Norman Gimbel) - De l'album "Charles Turner "Dreamers (2014)" - Label Sound on Purpose Records.

Toots Thielemans, harmonica. Rob Franken Fender rhodes, Niels-Henning Ørsted Pedersen, contrebasse. Alex Riel, batterie. Orchestre direction Rogier van Oterloo : "Bluesette" (Toots Thielemans) - De l'album " Toots Thielemans ‎– Slow Motion (1978)" - Label CBS 82692

Benny Goodman, clarinette. Teddy Wilson piano. Toots Thielemans harmonica. Urbie Green, trombone. Milt Hinton, contrebasse. Bobby Donaldson, batterie : "Bluesette" (Toots Thielemans) - De l'album "Benny Goodman ‎– The King Of Swing (1969)" - Label Bridge 100.021-2

Billy Paul, chant. Stanley Johnson, piano. Bill Collick, basse. Norman Searlington, batterie : "Bluesette" (Toots Thielemans) - De l'album "Billy Paul ‎– Feelin' Good At The Cadillac Club (1973)" - Label Philadelphia International Records ‎KZ 32119

Fabien Degryse, guitare :"Bluesette" (Toots Thielemans) - De l'album "Summertime (2015)" - Label Midnight Muse Records 1501

Cleo Laine, chant. Mike Renzi, piano. John Dankworth, clarinette. Ray Loekle, flûte. Toots Thielemans, harmonica. Larry Konsee, guitare. Rich Girard, contrebasse. Jim Zimmerman, batterie : "Bluesette" (Toots Thielemans / Norman Gimbel) - De l'album "Cleo Laine ‎– Jazz (1991)" - Label RCA Victor ‎ 60548-2-RC

Mel Tormé, chant. The Buddy Rich Orchestra : "Bluesette" (Toots Thielemans / Norman Gimbel) - De l'album " Mel Tormé - Buddy Rich Orchestra (1978)" - Label Hindsight Records HCD-272

Oscar Castro Neves, guitare avec par ordre d'apparition : Ivan Lins chant, Djavan chant. Milton Nascimento en duo avec Dori Caymi chant. Oscar Castro Neves, guitare. Mark Isham, trompette. Gilberto Gil en duo avec Edu Lobo chant. Gilson Pieranzzetta, clavier. Joao Bosco, chant. Riccardo Silveira, guitare. Caetano Veloso, chant. Brian Bromberg, basse. Chico Buarque, chant. Lee Ritenour, guitare. Dave Grusin, piano. Toots Thielemans guitare et sifflet : "Bluesette" (Toots Thielemans / Ivan Lins) - De l'album "Toots Thielemans ‎– The Brasil Project (1992)" - Label Private Music 01005-82120-2