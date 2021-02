Repassez-moi l'standard... Hommage à Chick Corea (1941-2021) Icône du piano jazz

"Chick Corea, un pianiste à la très grande technique, une personnalité marquante du jazz de ces 50 dernières années, ayant embrassé quasiment toutes les esthétiques de cette musique, depuis le Bop jusqu’au Jazz-Rock et la fusion dont il fut un des héros au milieu des années 70." Laurent Valero

"Chick Corea, une technique fondée sur une grande pratique dans sa jeunesse du répertoire classique dont il ne se sera tout au long de sa vie musicale jamais vraiment éloigné." Laurent Valero

"Chick Corea,était aussi un musicien au jeu flamboyant, un très grand improvisateur et un maître des claviers en tous genres doublé d’un excellent compositeur dont bien des pièces sont devenus des standards." Laurent Valero

Chick Corea, jazz at Lincoln Center Orchestra...

"Chick Coreacomme tout très grand instrumentiste de Jazz, se sera aussi frotté à ces standards d’autres compositeurs, ceux-là même qui nous occupent toute l’année dans cette émission ! " Laurent Valero

♫Repassez-moi l'standard – Générique

♪Stefano Bollani, piano solo : “Bar Biturico” – De l'album "Les Fleurs Bleues (2001)" – Label Bleu ‎LBLC 6635

♫Repassez-moi l'standard – Programme

1989, recorded at Clinton Recording Studios, NYC...

♪Chick Corea, piano. John Patitucci, basse. Dave Weckl, batterie : "Sophisticated Lady" (Edward Kennedy / Duke Ellington / Irving Mills / Mitchell Parish) – De l’album "Chick Corea Akoustic Band (1989)" – Label GRP Records GRP-9582-2

♪Chick Corea, piano & Bobby McFerrin, voix :"I've Got The World On A String" – De l’album "Chick Corea – The Musician (2016) – Label Universal Music 0888072026490

Recorded at the Blue Note Jazz Club, Tokyo, Japan, September 2007...

♪Chick Corea & Hiromi Uehara, pianos :"Fool on the Hill" (Lennon / Mc Cartney) – De l’album "Chick & Hiromi – Duet (2008)" – Label Stretch Records 0888072308275

♪Chick Corea, piano solo :"Armando's Rhumba" (Chick Corea) & "I Didn't Know What Time It Was" (Richard Rodgers / Lorenz Hart) – De l’album "Chick Corea – Expressions (1994)" – Label GRP Records 97732

♪Chick Corea, piano. Jean-Luc Ponty, violon. Stanley Clarke, basse. Lenny White, batterie. Chaka Khan, voix : "I Loves You Porgy" (George & Ira Gershwin) – De l’album "Corea, Clarke & White - Forever (2011)" – Label Concord Jazz 32627 02

Recorded at the Blue Note Jazz Club, New York, May 4–17, 2010...

♪Chick Corea piano. Eddie Gomez, basse. Paul Motian, batterie : "Very Early" (Bill Evans) – De l’album "Chick Corea, Eddie Gomez, Paul Motian – Further Explorations (2012)" – Label Concord Jazz 33364-02

Recorded October 28, 1979 at Limmathaus, Zürich, Switzerland...

♪Chick Corea piano & Gary Burton, vibraphone :"Falling Grace" (Steve Swallow) – De l’album "Chick Corea And Gary Burton – In Concert, Zürich, October 28, 1979" – Label ECM Records 821 415-2

Return To Forever, group founded in 1972 by Chick Corea, recorded october 1972 at I.B.C. Studios, London...

♪Return To Forever &Chick Corea, piano électrique : Joe Farrell, flûte. Flora Purim, voix. Stanley Clarke, basse. Airto Moreira, batterie percussions : "Spain" (Chick Corea) – De l’album "Chick Corea And Return To Forever – Light As A Feather (1973)" – Label Polydor 827-148-2