Repassez-moi l'standard... "Alfonsina Y El Mar" du pianiste Ariel Ramírez & de l'écrivain Félix Luna (1969)

1964, Félix Luna (1925-2009) créa, en collaboration avec le pianiste et compositeur Ariel Ramírez (1921-2010) l’œuvre la plus connue des deux hommes : La Misa Criolla.

1969, ce succès fut suivi par Mujeres Argentinas, dont deux chansons devinrent célèbres : Alfonsina Y El Mar, une ode à la poétesse argentine Alfonsina Storni, au destin tragique, et Juana Azurduy.

1972 vint se joindre au duo la chanteuse Mercedes Sosa, qui enregistra Cantata Sudamericana, un album où elle devint à cette occasion : Lafigure emblématique de la musique argentine ! La voix de l'Amérique latine !

♫Repassez-moi l'standard - Générique

♪Stefano Bollani, piano solo : Bar biturico - De l'album "Les Fleurs Bleues (2001)" -Label Bleu ‎LBLC 6635

♫Repassez-moi l'standard - Programme

Por la blanda arena que lame el mar

Su pequeña huella no vuelve más

Un sendero solo de pena y silencio llegó...

à lire aussi article Mercedes Sosa, la voix de l’Amérique latine

Recorded live at Teatro Opera, Buenos Aires, February 1982...

♪Mercedes Sosa, chant. Ariel Ramirez, piano. Omar Espinoza, guitare. Jose Castineira de Dios, basse. Domingo Cura, percussions : Alfonsina Y El Mar (Ariel Ramirez / Felix Luna) - De l’album "Mercedes Sosa En Argentina (1982)" - LP label Philips 6388 107/8

...Hasta el agua profunda

Un sendero solo de penas mudas llegó

Hasta la espuma.

♪Chabuca Granda, chant. Alvaro Lagos, guitare. Gigio Parodi, percussions : Alfonsina Y El Mar (Ariel Ramirez / Felix Luna) - De l’album "Dejame que te cuente (Lima 1968)" - Label NUEVOS MEDIOS 15874

Sabe Dios qué angustia te acompañó

Qué dolores viejos calló tu voz

Para recostarte arrullada en el canto...

♪Renato Borghetti Quarteto : Renato Borghetti gaïta, accordéon diatonique. Vitor Peixoto, piano. Daniel Sa, guitare. Pedrinho Figuereido, flûte : Alfonsina Y El Mar (Ariel Ramirez) - De l’album "Sounds from the squeezebox factory (2016)" - Label SAPHRANE 62618

...De las caracolas marinas

La canción que canta en el fondo oscuro del mar

La caracola.

♪Carolina Katun, chant. Pierre Perchaud, charango. Nicolas Moreaux, contrebasse. Arthur Allard, batterie : Alfonsina Y El Mar (Ariel Ramirez / Felix Luna) - De l’album "Al Silencio (2017)" - Label JAZZLAND RECORDINGS 3779079

Te vas Alfonsina con tu soledad

¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar?

Una voz antigua de viento y de sal...

♪Edmar Castaneda, harpe diatonique. Hector Del Curto, bandonéon. Dave Silliman, percussions : Alfonsina Y El Mar (Ariel Ramirez) - De l'album "Cuarto de colores (2005)" - AUTO PRODUCTION - 1er album solo

...Te requiebra el alma y la está llevando

Y te vas hacia allá como en sueños

Dormida, Alfonsina, vestida de mar.

♪Martin Alvarado, chant & Jose Ogivieki, piano :Alfonsina Y El Mar (Ariel Ramirez / Felix Luna) - De l’album "Martin Alvarado (2003)" - Label

Cinco sirenitas te llevarán

Por caminos de algas y de coral

Y fosforescentes caballos marinos harán...

♪Luis Salinas, guitare :Alfonsina Y El Mar (Ariel Ramirez) - De l’album "Luis Salinas : Solo Guitarra (1999)" - Label Frank Andrada Music FDM 46050 2

...Una ronda a tu lado

Y los habitantes del agua van a jugar

Pronto a tu lado.

La chanteuse argentine puise dans ses racines sud-américaines pour revisiter Mercedes Sosa...

♪Jacinta, chant & David Venitucci, accordéon :Alfonsina Y El Mar (Ariel Ramirez / Felix Luna) - De l'album "Jacinta, chant : Ofrecer mi Corazón (2008)" - Label Soupir Edition 5235

Bájame la lámpara un poco más

Déjame que duerma nodriza, en paz

Y si llama él no le digas que estoy...

♪Ensemble La Chimera : Eduardo Egüez, guitare & direction. Bárbara Kusa, soprano. Mariana Rewerski mezzo. Luis Rigou, flûtes andines : Alfonsina Y El Mar (Ariel Ramirez / Felix Luna) - De l'album "Gracias a la vida - Du baroque des missions jésuites au folklore sud-américain (2018)" - Label La Música 12

...Dile que Alfonsina no vuelve

Y si llama él no le digas nunca que estoy

Di que me he ido.

Sandra Rumolino,toute l'âme du tango chanté ...

♪Sandra Rumolino, chant &Gustavo Beytelmann piano :Alfonsina Y El Mar (Ariel Ramirez / Felix Luna) - De l'album "Sandra Rumolino - Tango (1994)" - Label Percal 3901

Te vas Alfonsina con tu soledad

¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar?

Una voz antigua de viento y de sal...

5 décembre 2018, le pianiste de Pérouse enchante Paris depuis quinze ans. Victoires du Jazz, Prix Django Reinhardt, Prix de l'Académie du Jazz...

♪Giovanni Mirabassi, piano. Gianluca Renzi, contrebasse. Leon Parker, batterie : Alfonsina Y El Mar (Ariel Ramirez) - De l'album "Giovanni Mirabassi Trio : Terra Furiosa (2018)" - Label Dicograph 6136542

...Te requiebra el alma y la está llevando

Y te vas hacia allá como en sueños

Dormida, Alfonsina, vestida de mar.