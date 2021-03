Repassez-moi célèbre le Centenaire d'Astor Piazzolla : "Balada Para Un Loco" Piazzolla & Horacio Ferrer (1969)

"La création s’inscrira dans un processus de modernisation des arts, entamé dans les années 60, qui verra arriver à la fois le renouveau du tango du folklore, l’émergence du Rock national et de la nouvelle chanson. L’association de Ferrer et Piazzolla aura contribué à renouveler le genre" L. Valero

"France Musique célèbre comme il se doit, le centenaire de la naissance du compositeur et bandonéoniste argentin Astor Piazzolla..."Laurent Valero

1984, RCTV-Radio Caracas Televisión Live : Raúl Lavie canta acompañado por Astor Piazzolla y su Quinteto Nuevo...

16 novembre 1969, Festival Iberoamericano de la Danza y la Canción de Buenos Aires (Argentine) le poème d'Horacio Ferrer, la musique d'Astor Piazzolla, "Balada Para Un Loco" est pour la 1ère fois chanté par Amelita Baltar, compagne de Piazzolla.

"La collaboration fructueuse des deux artistes avait commencé avec l’opéretteMaria de Buenos-Aireset le tandem présentera la chanson devant un jury de haut niveau international comprenant entres autres le brésilien Vinicius de Moraes et la péruvienne Chabuca Granda."Laurent Valero

♪Stefano Bollani, piano solo : “Bar Biturico” – De l'album "Les Fleurs Bleues (2001)" – Label Bleu ‎LBLC 6635

Enregistré en 1969

♪Amelita Baltar, voix. Orchestre Astor Piazzolla : Balada Para Un Loco (Astor Piazzolla / Horacio Ferrer) – De l’album Amelita Baltar (1970) – EP CBS 5409

4 octobre 1992, Osvaldo Pugliese est à Hilversum avec son Tango Orquestra Típica. Dans le studio, installer les musiciens a pris du temps, la pièce étant petite,. Mais cela valait la peine, un enregistrement unique du Grand Maître du tango !

♪Orquestra Típica Osvaldo Pugliese :Balada Para Un Loco (Astor Piazzolla / Horacio Ferrer) – De l’album "Sentimental y Canyengue (1970)" – LP label Philips 6347024

Enregistré les 2, 20 et 23 octobre 1970

♪Horacio Ferrer, récitant & Astor Piazzolla, bandonéon :Balada Para Un Loco (Astor Piazzolla / Horacio Ferrer) – De l’album "Astor Piazzolla, Horacio Ferrer – En Persona (2005)" – Edición Crítica label RCA 8287 674265-2

♪Ernesto Baffa, bandonéon :Balada Para Un Loco (Astor Piazzolla / Horacio Ferrer) – De l’album "Senero (1977)" – LP label Microfon 60005

♪Domenico Modugno, voix :Ballata Per Un Matto (Horacio Ferrer / Astor Piazzolla) adapt Modugno – De l’album "Domenico Modugno – Malarazza (1982)" – Label Carosello CDOR 9051

Live at The Bouffes du Nord, Paris 1984

♪Milva, voix. Astor Piazzolla, bandonéon. Pablo Ziegler, piano. Fernando Suarez Paz, violon. Oscar Lopez Ruiz, guitare. Hector Console, basse : Balada Para Un Loco (Astor Piazzolla / Horacio Ferrer) – De l’album "Milva and Piazzolla" Live at The Bouffes du Nord (Paris 1984) – Label METRONOME 825125-2

♪Haydée Alba, voix. Osvaldo Berlinghieri, piano. Jose Libertella, bandonéon. Kicho Diaz, basse : Balada Para Un Loco (Astor Piazzolla / Horacio Ferrer) – De l’album Haydée Alba / Tango Argentin (1990) – Label Ocora Radio France 559091

♪Silvana de Luigi, voix. Osvaldo Calo, piano. Juan Jose Mosalini, bandonéon. Leornardo Sanchez, guitare. Roberto Tormo, basse : Balada Para Un Loco (Astor Piazzolla / Horacio Ferrer) – De l’album Luca IN AKUSTIK 9056

♪Jacinta, voix. Serge Utge-Royo, récitant. David Venitucci, accordéon : Balada Para Un Loco (Astor Piazzolla / Horacio Ferrer) – De l’album Ofrecer mi Corazon (2016) – Label SOUPIR EDITIONS

♪Duo Isabelle Bonnadier & Laurent Desmurs, piano :Balada Para Un Loco (Astor Piazzolla / Horacio Ferrer) – De l’album A la folie (2005) – Label DISQUES VELEN 1963

♪Roberto Goyeneche, voix. Astor Piazzolla, bandonéon. Pablo Ziegler, piano. Fernando Suarez Paz, violon. Oscar Lopez Ruiz, guitare. Hector Console, basse : Balada Para Un Loco (Astor Piazzolla / Horacio Ferrer) – De l’album Piazzolla / Goyeneche en vivo Mayo 1982 (Regina / Buenos -Aires) – Label RCA 82876742692

Un album primé Choix de France Musique

♪Duo Intermezzo : Sébastien Authemayou, bandonéon & Marielle Gars piano :Balada Para Un Loco (Astor Piazzolla / Horacio Ferrer) – De l’album "Astor Piazzolla - Balada para un loco - Duo Intermezzo" – Label Indesens Records 2012