"Que reste-t'il de nos amours ? - I Wish You Love" paroles Charles Trenet & Albert A. Beach, musique Léo Chauliac (1942)

Aujourd'hui... "I Wish You Love-Que reste-t-il de nos amours ? de l'auteur-compositeur-interprète Charles Trenet, musique composée par son pianiste accompagnateur Léo Chauliac(1913–1977).

Générique

♪Stefano Bollani, piano solo : Bar biturico - De l'album "Les Fleurs Bleues (2002)" - Label Bleu ‎LBLC 6635

♪Programme

♪Charles Trénet (1913-2001) : "Que reste-il de nos amours" (Léo Chauliac / Charles Trénet) du film "La cavalcade des heures de Yvan Noé (1943)" - Du coffret "Intégrale Charles Trenet, vol. 4 - (1941-1943) - Label Frémeaux et Associés FA084

♪Léo Chauliac, piano : "Que reste-il de nos amours" (Léo Chauliac) (1954) - Du coffret 5CD "Vive les grands Orchestres" -Label Marianne Mélodie141234

Grâce aux discothèquesde plusieurs collectionneurs privés, anthologie exceptionnelle des standards de la variété populaire aux plus introuvables 78 tours...

♪Le Chanteur sans nom, alias Roland Avellis (1910-1961). Louis Billen et ses Mélodistes "Que reste-il de nos amours" (Léo Chauliac / Charles Trénet) - Du coffret 5CD "1944 Souvenirs de la Libération" - Label Marianne Mélodie 414634

♪Isabelle Aubret, chant. François Rauber et son Orchestre : "Que reste-il de nos amours" (Léo Chauliac / Charles Trénet) - De l'album "Isabelle Aubret ‎– Il Ne Faut Pas Briser Un Rêve (1964)" - Label Philips P 77.226

♪Blossom Dearie, chant. Orchestre direction Jack Marshall : "I wish you love" (Léo Chauliac / Charles Trénet / Albert A.Beach) - De l'album "Blossom Dearie – May I Come In ? (2006)" - Label Capitol Records ‎TOCJ-66313

♪Nancy Wilson, chant. Orchestre direction Billy May : "I Wish You Love" (Léo Chauliac / Charles Trénet / Albert A.Beach) - De l'album "Nancy Wilson – Something Wonderful (1960) - Label Capitol Records ST-1440

♪Paolo Fresu Quintet : Paolo Fresu, trompette. Roberto Cipelli, piano. Attilio Zanchi, contrebasse. Ettore Fioravanti, batterie : "Que reste-il de nos amours" (Léo Chauliac / Charles Trénet) - De l'album "Paolo Fresu Quintet ‎– Mélos (2000)" - Label BMG France ‎74321782892

♪The Singers Unlimited : "I Wish You Love" (Léo Chauliac / Charles Trénet / Albert A. Beach) - De l'album "The Singers Unlimited ‎– The Complete A Capella Sessions (2006) - Label MPS Records 06024 9825421

♪Bill Henderson, chant. Oscar Peterson, piano. Ray Brown, contrebasse. Ed Thigpen, batterie : "I Wish You Love" (Léo Chauliac / Charles Trénet / Albert A. Beach) - De l'album "Bill Henderson With The Oscar Peterson Trio (1989) - Label Verve Records ‎837 937

"Cette chanson Sinatra l'avait chantée avec Jobim quand même ! Je parlais très bien la langue mais maintenant je mélange. J'étais une énorme vedette au Brésil, à une époque où Rosa Passos n'était pas née. J'y ai passé la guerre. Je suis né à côté, en Guyane..." Henri Salvador

♪Henri Salvador en duo avec Rosa Passos, chant. Helio Alves, piano. Paulo Paulelli, contrebasse. Paulo Braga, batterie. Cyro Baptista, percussions : "Que reste-il de nos amours" (Léo Chauliac / Charles Trénet) - De l'album "Rosa Passos ‎– Amorosa (2004)" - Label Sony Classical ‎SK 92068

♪Martial Solal, piano solo : "Que reste-il de nos amours" (Léo Chauliac / Charles Trénet) - De l'album "Martial Solal – Jazz 'n (E)motion (1998) - Label BMG France 74321559352

♪Mark Murphy, chant. Guillaume de Chassy, piano. Daniel Yvinec contrebasse. Paul Motian, batterie : "I Wish You Love" (Léo Chauliac / Charles Trénet / Albert A. Beach) - De l'album "Guillaume De Chassy, Daniel Yvinec ‎– Songs From The Last Century (2009) - Label Bee Jazz ‎BEE 009

♪John Greaves, chant. Marcel Ballot, piano. Patrice Meyer, guitare : "I Wish You Love / Que Reste-t-il De Nos Amours ?" (Léo Chauliac / Charles Trénet / Albert A. Beach) - De l'album "John Greaves - Marcel Ballot - Patrice Meyer ‎– On The Street Where You Live (2001) - Label Blueprint BP346

Enregistré au Studio Condorcetde Toulouse, le 5 mars 1984...

♪Guy Lafitte, saxophone ténor. Marc Hemmeler, piano. Jack Sewing, contrebasse. Philippe Combelle, batterie : "Que Reste-T-Il De Nos Amours ?" - De l'album "Guy Lafitte – Guy Lafitte Joue Charles Trénet (1988) - Label Black And Blue MU760