"Moon River" de Henry Mancini & Johnny Mercer, du film de Blake Edwards "Breakfast at Tiffany's"

Aujourd'hui... "Moon River" de Henry Mancini / Johnny Mercer, la chanson du film de Blake Edwards "Breakfast at Tiffany's, (1961)"

♪ Générique

♪Stefano Bollani piano solo : Bar biturico - De l'album "Les fleurs bleues (2002)" - Label Bleu ‎LBLC 6635

♪Programmation musicale

♪Ben E. King, chant. Orchestre direction Claus Ogerman : "Moon River" (Henry Mancini / Johnny Mercer) - De l'album "Ben E. King Sings For Soulful Lovers (1962)" - Label ATCO Records ‎33-137

♪The Four Freshmen and five trombones : "Moon River" (Henry Mancini / Johnny Mercer) - De l'album "The four Freshmen In person Vol 2 (1963)" - Label Capitol 32-5408

1961, Oscar de la meilleure musique et de la meilleure chanson...

♪Audrey Hepburn, chant. Orchestre direction Henry Mancini : "Moon River" (Henry Mancini / Johnny Mercer) - De la BO du film de Blake Edwards "Breakfast at Tiffany's 1961" - Label Milan 399864-2

♪Danielle Darrieux, chant. Orchestre direction Jo Moutet : "Le jardin aux souvenirs" (Henry Mancini / Eddy Marnay) 45T (1961) - Album "Danielle Darrieux : 50 succès essentiels 1941 - 1967 " - Label Marianne Mélodie

♪Quincy Jones et son orchestre :"Moon river" (Henry Mancini) - De l'album "Quincy Explores the music of Henry Mancini ( 1964)" - Label Verve 06025117995741

♪Nancy Wilson, chant. Orchestre direction Jimmy Jones : "Moon river" (Henry Mancini / Johnny Mercer) - De l'album "Nancy Wilson ‎– Hollywood - My Way (1963)" - Label Capitol Records ‎ ST 1934

♪L'orchestre de Waltel Branco sax alto solo Merveilles :"Moon river" (Henry Mancini) - De l'album "Waltel Branco ‎– Mancini Também É Samba (1966)" - Label Mocambo LP 40.261

♪Mederic Collignon, trompette en duo avec Daniel Yvinec, contrebasse : "Moon river" (Henry Mancini) - De l'album "Daniel Yvinec ‎– The Lost Crooners (2007)" - Label Bee Jazz ‎ BEE 023

♪Ian Siegal, chant. Greg Slapczynski, harmonica. Johann Dalgaard, piano. Daniel Yvinec, contrebasse : "Moon river" (Henry Mancini / Johnny Mercer) - De l'album "Greg Zlap ‎– Road Movies (2008)" - Label Nocturne ‎ 005

♪Dr John, chant, piano, orgue. John Thol, guitare. David Barard, contrebasse. Herman Ernest III, batterie. Kenyatta Simon, percussions : "Moon river" (Henry Mancini / Johnny Mercer) - De l'album "Dr. John - Mercenary (2006)" - Label Parlophone 3556432

Sans tomber dans certains clichés réservés aux chanteuses de Jazz, Eva Cortés est une des voix les plus prodigieuse et prometteuse de la scène Jazz espagnole...

♪Eva Cortés, chant. Pepe Romero, piano. Javier Limon, guitare. Tono Miguel, basse. Georvis Pico, batterie : "El rio de la luna" (Henry Mancini / Augusto Alguero) - De l'album "Eva Cortés - Back 2 the Source (2011)" - Label Universal Music M-49576-2010

♪Oranj Synphonette, piano. Ralph Carney, cuivres. Joe Gore, guitares. Matt Brubeck, violoncelle et basse. Scott Amendola, batterie et percussions : "Moon river" (Henry Mancini) - De l'album "Oranj Symphonette ‎– Plays Mancini (1996)" - Label Gramavision ‎ GCD 79515

♪Dominique Eade, chant en duo avec Ran Blake, piano : "Moon river" (Henry Mancini / Johnny Mercer) - De l'album "Dominique Eade et Ran Blake ‎– Town And Country (2017) - Label Sunnyside ‎ SSC 1484

♪Titziana Guiglioni, chant. Michel Graillier, piano. Riccardo Del Fra, contrebasse. Simon Goubert, batterie : "Moon river" (Henry Mancini / Johnny Mercer) - De l'album "The Art Of Romance (1991)" - Label Mudidisc 500232

♪Barney Kessel, guitare. Victor Feldman, vibraphone. Bud Shank, flûte. Paul Horn, saxophone. Earl Palmer, batterie : "Mon river cha-cha" (Henry Mancini) - De l'album "Barney Kessel And His Men ‎– Breakfast At Tiffany's (1962)" - Label Reprise Records ‎ R-6019