Hommage au célébrissime compositeur Francis Lai - auteur de mélodies inoubliables !

"Je me suis servi de l'écriture mélodique de mes chansons pour mes musiques de films !" Francis Lai, 2012

"Un homme et une femme, un film dont l'immense succès, aussi bien français qu'international, fera entrer Francis Lai par la grande porte dans le monde du cinéma tout en restant un prolifique compositeur de chansons" Laurent Valero

Oscar pour Love Story, réalisé par Arthur Hiller en 1970. Joan Blondell and Glen Campbell present Francis Lai the Oscar for music for Love Story at the 43rd Academy Awards...

Plus de 600 chansons et la musique de plus de 100 films ! Francis Lai : le site officiel - Official site...

♫Repassez-moi l'standard : Générique

♪Stefano Bollani, piano solo : Bar biturico - De l'album "Les Fleurs Bleues (2002)" - Label Bleu ‎LBLC 6635

♫Programme

♪Chico O’Farrill Orchestra :A Man And A Woman (Francis Lai) du film de Claude Lelouch Un homme et une femme - De l'album "Various ‎– Mambomania Talkin' Verve (1998) - Label Verve Records ‎557 363-2

♪Ella Fitzgerald, chant. Orchestre direction Gerald Wilson : A Man And A Woman (Francis Lai / Jerry Keller) - De l'album "Ella Fitzgerald ‎– Things Ain't What They Used To Be (And You Better Believe It) (2006) - Label Collectables ‎COL-CD-7773

♪Oranj Symphonette : Matt Brubeck, violoncelle. Rob Burger, accordéon. Pat Campbell, batterie. Joe Gore guitare : A Man And A Woman (Francis Lai) - De l’album "Oranj Symphonette ‎– The Oranj Album (1998) - Label Rykodisc ‎RCD 10455

♪Nina Papa, chant. Béatrice Alunni, piano. Marc Peillon, contrebasse. André Ceccarelli, batterie. Franck le Donne, percussions : Plus fort que nous (Francis Lai / Pierre Barouh) du film de Claude Lelouch Un homme et une femme - De l'album "Nina Papa - Evidência (2018)" - Label Pepita Musiques GSGCD006

♪Richard Galliano, accordéon. Tamir Hendelman, piano. Anthony Wilson, guitare. Carlos Del Puerto, basse. Mauricio Zotarelli, batterie : Plus Fort Que Nous (Pierre Barouh / Francis Lai) du film Un homme et une femme - De l’album "Richard Galliano ‎– Sentimentale (2014)" - Label Resonance Records ‎RCD-1021

♪Francis Lai :Noël de la B.O. film de Claude Lelouch Le courage d'aimer (2005) - De l'album "Various ‎– Le Courage D'Aimer - Bande Originale Du Film (2005) - Label Heben Music ‎82876706542

"Aventure humaine et romantique, utopiste et désordonnée plus que commerciale, le label Saravah a façonné un son d’une grande qualité qui n’a rien perdu de son éclat..." Benjamin Barouh

♪Pierre Barouh, chant. Martial Pardo, piano. Richard Galliano, accordéon. Renald Fleury, contrebasse. Bertrand Renaudin, batterie : Noël 1988 (Pierre Barouh / Francis Lai) - De l'album "60 ans de chansons à des titres Divers (parfois Dit Vert) sur l'humain et ce qui l'entoure (2011) - Label Éditions Saravah 23

♪Michel Zenino, contrebasse. Alain Jean-Marie, piano. André Villéger, saxophone ténor. Stéphane Foucher, batterie : A Bicyclette (Francis Lai) - De l'album "Michel Zenino ‎– Dérive Gauche (2002à - Label EX-TENSION Records ‎EX01

♪Bertrand Belin, chant : La bicyclette (Francis Lai / Pierre Barouh) - De l'album "Les 50 ans de Saravah (2016)" - Label Saravah 2140

♪Annie Girardot, chant : Vivre Pour Vivre(Francis Lai / Pierre Barouh) Orchestre direction Roland Vincent - De l'album "Annie Girardot – Vivre Pour Vivre (1967)" - Label Polydor ‎27 337

♪Abbey Lincoln, chant. Alain Jean-Marie, piano. Charlie Haden, contrebasse. Billy Higgins, batterie : Live For Life (Francis Lai / Norman Gimbel) B.O. film Claude Lelouch Vivre pour vivre (1967) - De l'album "Abbey Lincoln – The World Is Falling Down (1990) - Label Verve Records ‎843 476-2

♪Shirley Bassey, chant. Orchestre direction Johnny Harris : Where Do I Begin (Francis Lai / Carl Sigman) - De l'album "Shirley Bassey ‎– (Where Do I Begin) Love Story (1971)" - Label United Artists Records 35 194

♪Sarah Vaughan, chant. Carl Schroeder, piano. John Gianelli, contrebasse. Jimmy Cobb, batterie : Where Do I Begin ? from Love Story (Francis Lai / Carl Sigman) - De l'album "Sarah Vaughan ‎– Live In Japan 1973 - Label Mainstream Records 701

Une invitation au voyage autour de partitions classiques et méconnues signées par un génie de la mélodie qui a accompli mieux qu'un parcours : un Destin !

♪Jean-Michel Bernard, piano : Les étoiles du cinéma (Francis Lai) - Du coffret 7 CD + livret "Francis Lai Anthology (2016) - Label Play Time FGL 1510304