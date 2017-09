I can't get started de Vernon Duke et Ira Gershwin

Aujourd'hui... I can't get started, musique de Vernon Duke et paroles de Ira Gershwin

♪Programmation musicale

♫Vernon Duke piano solo "I can't get started" (Vernon Duke) (New-York 1953) - Extrait de l'album "Bette Davis in Two's company" - Label Sepia Records 1047

♫André Previn piano solo "I can't get started" (Vernon Duke) - Extrait de l'album "André Previn plays songs by Vernon Duke" (1958) - Label Contemporary LP 3558

♫Bunny Berigan (1908-1942) trompette et chant avec son orchestre"I can't get started" (Vernon Duke / Ira Gershwin) (1936) - Extrait de l'anthologie "An introduction to Bunny Berigan / His Best Recordings" (1935 / 1939) - Label Best of Jazz 4021

By 1974, Ferguson had already become one of the most established figures in contemporary jazz. After performing with Stan Kenton and His Orchestra in 1950, he became a prolific recording artist...

♫Maynard Fergusson, trompette et chant avec son orchestre"I can't get started" (Vernon Duke / Ira Gershwin) - Extrait de l'album "Chameleon" (New-York 1974) - Label Columbia 512256 2

♫Jack Sheldon, chant et trompette avec Ross Tompkins piano"I can get started" (Vernon Duke / Ira Gershwin) - Extrait de l'album " Jack Sheldon ‎– On My Own" (1992) - Label Concord Records CCD-4529

♫Perez Prado avec Shorty Rodgers"I can't get started" (Vernon Duke) - Extrait de l'album "Pérez Prado - Voodoo Suite/Exotic Suite of the Americas" (1955) - Label Bear Family Records 15463

♫Joe Williams, chant avec Arturo Sandoval, trompette "I can't get started" (Vernon Duke / Ira Gershwin) - Extrait de l'album "Arturo Sandoval And The Latin Train" (1995) - Label Arista GRP 98202

♫Sonny Stitt, saxophone alto et chant avec Gerald Price piano, Don Mosley contrebasse et Bobby Durham batterie "I can't get started" (Vernon Duke) Extrait de l'album "Back Home in My Own Home Town - Sonny Stitt" (1979) - Label Black and Blue 59 754 2

♫Lee Hazelwood, chant avec le Al Casey Combo"I can't get started" (Vernon Duke / Ira Gershwin) - Extrait de l'album "Lee Hazlewood and Al Casey Combo ‎– Farmisht, Flatulence, Origami, ARF!!! And Me..." (1999) - Label Smells Like Records SLR 031

♫Rickie Lee Jones, chant"I can't get started" (Vernon Duke / Ira Gershwin) - Extrait de l'album "Rickie Lee Jones ‎– It's Like This" (2000) - Label Artemis Records ‎751 054-2

♫Hal Galper, piano solo"I can't get started" (Vernon Duke) - Extrait de l'album "Reach Out - Hal Galper Quintet" (1985) - Label SteepleChase 31067

♫Carmen Mc Rae, chant avec Dick Katz, piano - Mundel Lowe, guitare - Wendell Marshall, contrebasse et Kenny Clarke, batterie "I can't get started" (Vernon Duke / Ira Gershwin) - Extrait de l'album "By special request" (1956) - Label MCA Records MVCJ-19200

♫Martial Solal, piano solo"I can't get started" (Vernon Duke) - Extrait de l'album "Martial Solal improvise pour France-Musique" (1994) - Label Editions Jean-Marie Salhani ‎ JMS 071-2