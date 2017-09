Aujourd'hui ... "Everything happens to me" de Matt Dennis et Tom Adair

Programmation musicale

♫Everything happens to me (Mat Dennis / Tom Adair) (1955) : Buddy Rich chant, Extrait de l'Anthologie Buddy Rich 1950 / 1955 - Label Classics Records 1419

_♫_Pedro Biker chant avec Bent Axen piano, Sahib Sihab saxophone ténor, Allan Botschinsky trompette, Niels Henning Orsted Pedersen contrebasse et Bjarne Rostvold batterie - "Everything happens to me" (Mat Dennis / Tom Adair) - Extrait de l'album "Fontana Presenting Pedro Biker Evergreens in danish" (Copenhagen 1963) - Label Fontana 170419-3

♫ Matt Dennis chant et piano avec Gene Englund contrebasse et Mark Barnett batterie "Everything happens to me" (Matt denis / Tom Adair) - "Everything happens to me" (Mat Dennis / Tom Adair) - Album "Matt Dennis plays and sings Matt Dennis live in The Taly-Ho" (Hollywood 1954) - Label Fresh Sounds FSR 385

_♫_Charlie Mariano saxophone alto avec Tete Montoliu piano, Horacio Fumero contrebasse et Peer Wiboris batterie - "Everything happens to me" (Mat Dennis / Tom Adair) - Extrait de l'anthologie "Momentos inolvidables en la vida - 1965 /1992" - Label Fresh Sounds FSR 6001

_♫_Frank Sinatra avec le Hollywood Quartet et un ensemble instrumental arrangé par Nelson Riddle - "Everything happens to me" (Mat Dennis / Tom Adair) - Extrait de l'album "Close to you" (1957) - Label Capitol 49699 12

♫Helen Merrill, chant avec Renato Sellani piano, Giorgio Azzolini contrebasse et Franco Tonani batterie "Everything happens to me" (Matt denis / Tom Adair) - Extrait de l'anthologie Helen Merrill in Italy - Label Liuto 0063 / 5

♫Phil Woods, saxophone alto avec Renato Sellani piano "Everything happens to me" (Mat Dennis / Tom Adair) - Extrait de l'album Just friends (Milan 1994) - Label Nel Jazz NLJ 0965-2

♫Julie London, chant en duo avec Al Viola guitare "Everything happens to me" (Mat Dennis / Tom Adair) Extrait de l'album Julie …at home (1960) (Liberty) de l'Anthologie West Coast vocalists - Une révolution en douceur - Label Frémeaux et Associés FA 5623

♫Thelonious Monk, piano solo "Everything happens to me" (Matt denis / Tom Adair) - Extrait de l'album "Alone in San Francisco" (1959) - Label Concord Music Jazz 0888072328440

♫Chet Baker, chant et trompette avec Kenny Drew piano, George Morrow contrebasse et Philly Joe Jones batterie - "Everything happens to me" (Matt denis / Tom Adair) - Extrait de l'album "It could happen to you" ( New-York 1958) - Label Riverside OJC20 303-2

♫Chet Baker, chant avec Raymond Fol piano, Benoît Quersin contrebasse et Jean-Louis Viale batterie - "Everything happens to me" (Matt denis / Tom Adair) - Extrait de l'Anthologie Barclay sessions (Paris Studio Magellan 1955) - Label Barclay 938830-1