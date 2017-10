"Chega de saudade" Antonio Carlos Jobim e Vinicius De Moraes / english lyrics Jon Hendricks "No more blues"

Aujourd'hui... " "Chega de Saudade" Antonio Carlos Jobim e Vinícius de Moraes (No More blues lyrics Jon Hendricks)

♪Stefano Bollani piano solo : Bar biturico - De l'album "Les fleurs bleues (2002)" - Label Bleu ‎LBLC 6635

♪Elli Medeiros, chant : "Chega de saudade" (Antonio Carlos Jobim / Vinicius De Moraes) - De la compilation "A Tribute To Antonio Carlos Jobim (1999)" - Label XIII Bis Records ‎ 177192

♪Elizeth Cardoso, chant avec orchestre direction Antonio Carlos Jobim avec Joao Gilberto, guitare : "Chega de saudade" (Antonio Carlos Jobim / Vinicius De Moraes) - De l'album "Elizeth Cardoso - Canção do Amor Demais (1958)" - Label Philips ‎ FDX-327





♪Joao Gilberto, chant. Antonio Carlos Jobim, orchestre et direction : "Chega de saudade" (Antonio Carlos Jobim / Vinicius De Moraes) - De l'album " João Gilberto ‎– Chega De Saudade (1959)" - Label Odéon MOFB 3073

♪Dizzy Gillespie, trompette. Lalo Shifrin, piano et arrgts. Leo Wright, sax alto. Charlie Ventura, sax baryton. Jose Paulo, guitare, percussions. Chris White, contrebasse. Carmen Costa, cabasa. Rudy Collins, batterie : "Chega de saudade"(No more blues part II) (Antonio Carlos Jobim) - De l'album "Dizzy Gillespie ‎– Ultimate Dizzy Gillespie (1963)" - Label Verve Records ‎ 557535-2

"La Bossa Nova, connaît un engouement international à partir de 1962. Une émulation s’est cristallisée entre 1958 et 1961, autour de la "Sainte Trinité" : Antonio Carlos Jobim, Vinicius de Moraes, João Gilberto !" Patrick Frémeaux

♪Jon Hendricks, chant "No more blues" (Antonio Carlos Jobim / Jon Hendricks) (Chega de saudade) - Album "¡Salud! João Gilberto, Originator of the Bossa Nova is a 1961 - Anthologie Bossa Nova in USA 1961/62 - Label Frémeaux Associés FA 5363

♪Jacqueline Boyer, chant. Orchestre direction Jo Moutet : "Il fait gris dans mon coeur" (Antonio Carlos Jobim / Michel Rivgauche) - Album "Jacqueline Boyer (1962) compilation Nouvelle Vague (2016)" - Label Wewantsounds

♪Jacob Do Bandolim, mandoline avec le Zimbo Trio : Amilton Godoy, piano. Luiz Chaves, contrebasse. Rubinho Barsotti, batterie : "Chega de saudade" (Antonio Carlos Jobim) - De l'album " Elizeth Cardoso, Jacob Do Bandolim, Zimbo Trio, Época De Ouro ‎ (1968)" - Label Museu Da Imagem E Do Som ‎ MIS 025

♪La Banda Tropicalista do Duprat - Rugerio Duprat, arrangeur : "Chega de saudade" (Antonio Carlos Jobim) - De l'album " Rogério Duprat–A Banda Tropicalista Do Duprat (1968)" - Label EmArcy ‎ 0044001726125

♪Helen Merrill, chant. Masahiko Sato, piano. Kobayashi Ina, contrebasse. MasahikaTagashi, percussions : "No more blues" (Antonio Carlos Jobim / Jon Hendricks) (Chega de saudade) - De l'album "Helen Merrill ‎– Affinity (1982)" - Label Continental HL-5017

♪Gary Burton, vibraphone solo : "Chega de saudade" (Antonio Carlos Jobim) - De l'album "Gary Burton - alone at last (1972)" - Label Atlantic SD1598

♪Tania, chant et piano. Helio, basse Fender. Boto, percussions et batterie : "Chega de saudade" (Antonio Carlos Jobim / Vinicius De Moraes) . De l'album "Via Brasil Volume 2 - Tania Maria, Boto e Helio (1975) - Label Universal Music Jazz 0602498326657

Enregistré en public au Club Keystone Corner à San Francisco...

♪Joao Gilberto, chant et guitare. Stan Getz, sax ténor. Joanne Brackeen, piano. Clint Houston, contrebasse. Billy Hart, batterie : "Chega de saudade" (Antonio Carlos Jobim / Vinicius De Moraes) - De l'album "Stan Getz and Joao Gilberto - Getz/Gilberto '76" - Label Resonance Records HCD-2021

♪Rolando Faria, chant. Antoine Hervé, piano :"Chega de saudade" (Antonio Carlos Jobim / Vinicius De Moraes) - De l'album vidéo "Antoine Hervé - La Leçon de Jazz : Antonio Carlos Jobim et la Bossa Nova (2012)" - Label RV Productions 111

♪Vinicius De Moraes, chant e Toquinho, guitare : "Chega de saudade" (Antonio Carlos Jobim / Vinicius De Moraes) - De l'album "Toquinho E Vinicius ‎– O Poeta E O Violão (Milano 1975)" - Label RGE ‎ 8024-2

♪Elis Prodon et Carmen McRae, chant. Eduardo Taufic, piano. Carlinhos Moreno et Ricardo Menezes guitares. Paulo Oliveira, basse. Flavio Brio, percussions : "Stare separati" (Antonio Carlos Jobim / Giorgio Calabrese) (Chega de saudade) . De l'album "Elis Prodon Samba e Amore (1987)" - Label ELIZABETTA PRODOM.COM

♪Zimbo Trio : Amilton Godoy, piano. Luiz Chaves, contrebasse. Rubinho Barsotti batterie : "Chega de saudade" (Antonio Carlos Jobim) - De l'album "Zimbo Trio (1988)" - Label Movieplay ‎ BS 226

