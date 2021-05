1968-2019 : retour sur un demi-siècle de collaboration entre le chef d'orchestre indien Zubin Mehta et l'Orchestre philharmonique d'Israël, à travers quelques-uns de leurs plus beaux enregistrements. Et à 16h, on écoute le légendaire "Million Dollar Trio" formé par Heifetz, Rubintein et Piatigorsky.

Le chef d'orchestre indien Zubin Mehta photographié dans sa maison de Los Angeles le 1er novembre 2012, © Getty / Jay L. Clendenin / Los Angeles Time