Zubin Mehta à Los Angeles

On revient ce lundi sur les belles années du chef d'orchestre Zubin Mehta à la tête de l'Orchestre philharmonique de Los Angeles, à l'occasion de la sortie d'un coffret passionnant chez Decca. Et notre disque de légende est l'anthologie Scarlatti du claveciniste Scott Ross parue en 1988.

Zubin Mehta devient directeur musical de l'Orchestre philharmonique de Los Angeles en 1962, à l'âge de 26 ans seulement. C'est une période très riche : le jeune chef indien, qui succède à des modèles très classiques (Otto Klemperer, Alfred Wallenstein et Eduard van Beinum entre autres), va moderniser en 16 saisons à la fois l'orchestre et son répertoire. Il Personnalité très abordable, très proche des musiciens, Zubin Mehta quitte Los Angeles en 1978 pour prendre la tête d'un des Big Five : le Philharmonique de New York...

Disques de légende : L'intégrale des sonates de Scarlatti par Scott Ross