Yvonne Printemps, Stéphane Degout, Tabula Rasa d'Arvo Pärt

On écoute la soprano Yvonne Printemps dans des airs d'opérette, et le baryton Stéphane Degout dans son dernier disque de lieder intitulé "Epic". Et notre disque de légende est l'album "Tabula Rasa" du compositeur Arvo Pärt, paru en 1984.

La soprano et actrice Yvonne Printemps déguisée en Mozart. Photographie parue dans le magazine Vanity Fair en 1932, © Getty / George Hoyningen-Huene/Condé Nast