Walter Legge, le producteur du siècle (5/5)

Dans le dernier épisode de notre portrait du producteur Walter Legge, on revient sur ses dernières années chez EMI et à la tête du Philharmonia Orchestra. Et à 16h, notre légende du jour est le disque parodique "Les trois contre-ténors", enregistré par le trio Visse/Scholl/Bertin en 1995.

Le producteur Walter Legge, la soprano Elisabeth Schwarzkopf et le pianiste Geoffrey Parsons en 1965, © Getty / Erich Auerbach