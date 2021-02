Walter Legge, le producteur du siècle (4/5)

Suite de notre portrait du producteur musical anglais Walter Legge : on se penche aujourd'hui sur les enregistrements de la fin des années 1950, et sur l'arrivée d'Otto Klemperer au Philharmonia Orchestra. Et notre disque de légende est l'album "Romantic Arias" du ténor Jonas Kaufmann, paru en 2008.

(De gauche à droite) Otto Klemperer, Adrian Boult, Walter Legge et Carlo Maria Giulini dans le jury d'une compétition de direction d'orchestre, le 5 février 1961 aux Lime Grove Studios de Londres, pour l'émission de la BBC 'Monitor', © Getty / Erich Auerbach / Hulton Archive