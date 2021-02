Walter Legge, le producteur du siècle (2/5)

Suite de notre feuilleton consacré au producteur anglais Walter Legge : dans ce deuxième épisode, nous revenons sur la création et sur les premières années du Philharmonia Orchestra. Et notre disque de légende est la suite "Shéhérazade" de Rimski-Korsakov, par Fritz Reiner et l'Orchestre de Chicago.

Le producteur Walter Legge et le chef d'orchestre Herbert von Karajan le 17 janvier 1958, © Getty / Erich Auerbach / Hulton Archive