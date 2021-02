Walter Legge, le producteur du siècle (1/5)

On entame notre portrait en cinq épisodes du célèbre producteur de disques Walter Legge, qui fut aussi le fondateur du Philharmonia Orchestra en 1945, et le mari de la soprano Elisabeth Schwarzkopf. Et à 16h, notre disque de légende est l'opéra "King Arthur" de Purcell, version Trevor Pinnock.

La soprano Elisabeth Schwarzkopf enregistre l'air “Ch’io mi scordi di te?” de Mozart avec, de gauche à droite, Alfred Brendel, Walter Legge et George Szell (1968), © Reg Wilson / Parlophone Records