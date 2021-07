Vos mensuels de l'été !

On parcourt en musique les magazines Classica et Diapason de cet été 2021, avec au programme les grands scandales de l'histoire de la musique par Jérémie Rousseau - une série à suivre également sur notre antenne, la Neuvième de Beethoven selon Esteban Buch, les Variations Enigma d'Elgar...

A lire également dans Classica, un article de Pierre Flinois sur le 70ème anniversaire de la renaissance du Festival de Bayreuth, grâce à l'arrivée de Wieland Wagner à sa tête en 1951. Un moment très important pour le Festival, pour la musique de Wagner, et plus généralement pour l'histoire de la mise en scène d'opéra. A retrouver enfin dans Diapason, un entretien avec le grand chef d'orchestre italien Riccardo Muti ! Et notre disque de légende est la célèbre version de la Symphonie n° 1 de Brahms par Wilhelm Furtwängler.

, © Diapason / Classica

Disques de légende : Wilhelm Furtwängler dirige la première Symphonie de Brahms