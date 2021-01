Viva Verdi !

Retour sur l'oeuvre et sur la vie de Giuseppe Verdi, à l'occasion des 120 ans de sa disparition : on écoute quelques grands airs et chœurs issus des opéras les plus célèbres du compositeur italien (Aida, Rigoletto, La Traviata, Don Carlo, Nabucco et Otello), et de son Requiem.

Giovanni Boldini (1842-1931) : Portrait du compositeur Giuseppe Verdi (détail), © Getty / DEA / F. CALANDRA / De Agostini