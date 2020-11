Une autre histoire de l'Opéra, avec Jean-Noël Crocq

Nous avons le plaisir de recevoir Jean-Noël Crocq, clarinettiste et auteur de "Fosse Notes, une autre histoire de l'Opéra" aux éditions Premières Loges. Et notre légende américaine du jour est l'enregistrement de "Harmonielehre" de John Adams, par Simon Rattle et l'Orchestre de Birmingham...

Dessin de musicien sur la partition de trombone de "Siegfried" de Richard Wagner. , © Jean-Noël Crocq, "Fosse Notes. Une autre histoire de l'Opéra" / Premières Loges