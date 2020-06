Tout sur Robert (Schumann) ! Disques de légende : Leonard Bernstein dirige l'Orchestre national de France

On célèbre les 210 ans de la naissance de Robert Schumann ce lundi 8 juin, avec une programmation entièrement préparée par notre fidèle auditrice, Brigitte. Et notre légende du jour est l'enregistrement du 'Bœuf sur le toit' de Milhaud par l'Orchestre national de France et Leonard Bernstein.

Le compositeur Robert Schumann, © Getty / Michael Nicholson/Corbis