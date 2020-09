Tout nouveaux, tout beaux !

On consacre notre première partie à quatre nouveautés du disque : l'Orfeo d'Emiliano Gonzalez Toro, Respighi vu par Riccardo Chailly, le "Magic Mozart" de Laurence Equilbey, et le nouveau disque Debussy de Philippe Bianconi. Et a 16h, on écoute les symphonies de Brahms, par Bernard Haitink...

