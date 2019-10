Hommage à Pierre Monteux

L'histoire de la direction au XXe siècle incarnée

Le chef d'orchestre français est né à Paris en 1875. Il a joué de l'alto devant Johannes Brahms, il a été le chef d'orchestre de la création scandaleuse du Sacre de Printemps en 1913, et a été le professeur de direction d'André Previn, Lorin Maazel, Neville Marriner ou encore Seiji Ozawa. Ce coffret DECCA, "Complete Decca Recordings", est consacré aux dernières années d'enregistrement de Pierre Monteux. Ces enregistrements proviennent du transfert de droits d'enregistrements entre le label RCA et le label DECCA et prennent le relais de ses enregistrements américains à la fin des années 50 pour se consacrer à ses enregistrements européens (London Symphony Orchestra, Wiener Philharmoniker, orchestre du Concertgebouw d'Amsterdam, Orchestre de la Société des concerts du Conservatoire ou encore le Royal Philharmonic Orchestra).

Ce qui nous plaît dans ce coffret, c'est l'extraordinaire prouesse et clarté technique de la prise de son, qui nous permet d'entendre Pierre Monteux dans un répertoire dans lequel il s'est fait le spécialiste : Berlioz, Brahms et Beethoven, et quelques incursions dans un répertoire plus inhabituel pour lui, comme Sibelius.

Disques de légende :

Programmation musicale

Ludwig van Beethoven

7e symphonie, en la majeur, op. 92

4. Allegro con brio London Symphony Orchestra, dir. Pierre Monteux

Igor Stravinsky

Le Sacre du Printemps

_"_Jeux des cités rivales"

"Danse de la terre"

Orchestre de la Société des concerts du Conservatoire, dir. Pierre Monteux

Jean-Sébastien Bach

2e suite en si mineur, BWV 1067

3. Sarabande London Symphony Orchestra, dir. Pierre Monteux