Simon Rattle à Munich, Richard Strauss relit Couperin

On revient sur la nomination du chef anglais Simon Rattle à la tête de l'Orchestre de la radio bavaroise. On écoute aussi le "Divertimento" de Richard Strauss, d'après l'œuvre de Couperin, ainsi que "Les Fables de La Fontaine" vues par Charles Gounod... Sans oublier notre disque de légende, à 16h !

On évoque aussi l'opéra Titon et l'Aurore de Mondonville , qui sera donné ce mardi 19 janvier à 20h à l'Opéra Comique par William Christie et les Arts Florissants. Le spectacle sera capté en direct et diffusé gratuitement sur la chaîne Medici TV.

Disques de légende : Victoria de Los Angeles chante la Bachianas Brasileiras n° 5 de Villa-Lobos