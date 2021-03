Au programme de Relax! : Scott Ross, Steve Reich & André Caplet

On évoque le parcours du claveciniste Scott Ross, qui aurait eu 70 ans le 1er mars. On parle aussi du livre "André Caplet, compositeur et chef d’orchestre" édité il y a quelques mois par la Société française de musicologie. Et notre légende du jour est "Music for 18 Musicians" de Steve Reich...

Le claveciniste Scott Ross au Château d'Assas (c. 1988), © Getty / JACQUES SARRAT / Sygma