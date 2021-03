Relax! en compagnie du chef d'orchestre Léo Warynski

Avant d'accueillir le chef d'orchestre et chef de choeur Léo Warynski, Relax ! vous invite à découvrir le roman d'Evelyne Bloch-Dano, "L'âme soeur", qui retrace la vie de l'altiste Natalie Bauer-Lechner et sa relation avec Gustav Mahler.

Natalie Bauer Lechner : l'âme soeur de Gustav Mahler

C'est une biographie romancée que nous offre Evelyne Bloch-Dano, biographie d'une altiste dont le nom est quelque peu tombé dans l'oubli ; celui de Natalie Bauer-Lechner. Confidente de Gustav Mahler depuis leur rencontre au Conservatoire de Vienne en 1876, c'est elle la première qui croit en lui, lit ses compositions tandis qu'ils passent l'été ensemble. Mahler travaille en tant que chef d'orchestre et ne compose que l'été, en compagnie de son amie musicienne et âme soeur Natalie. Elle est à ses côtés lorsqu'il achève sa première symphonie et met déjà en place les trois suivantes.

Mais il ne faut pas réduire la vie de Natalie Bauer-Lechner à sa relation avec Mahler. Altiste de talent, elle fait partie dès 1895, et ce pendant une vingtaine d'années, de l'ensemble 100% féminin, Soldat-Roeger Quartet. Premier quatuor féminin de musique de chambre, ce n'est pas anodin qu'il naisse à Vienne. La capitale autrichienne vit son âge d'or ; elle est le berceau de l'art et de la culture, ville euphorique, en bouillonnement intellectuel. Et pourtant, il n'est pas aisé pour une femme d'être musicienne dans une époque où le patriarcat régit les rapports sociaux. C'est le portrait de ces trois personnages que brosse Évelyne Bloch-Dano : un génie, une artiste et une ville.

Natalie Bauer-Lechner laisse également derrière elle ses Souvenirs de Gustav Mahler, livre paru aux éditions L'harmattan. Elle y a rassemblé ses dialogues avec Gustav Mahler, document de première main pour comprendre le compositeur, regorgeant d'anecdotes et de citations.

Léo Warynski est notre invité !

Relax ! accueille le chef d'orchestre et chef de choeur Léo Warynski. Formé à la direction d’orchestre auprès de François-Xavier Roth, il acquiert une expérience importante avec différentes formations en France et à l'international. Tourné vers la musique du XXème siècle et la création, il dirige en 2018 l’opéra SevenStones d'Ondrej Adamek au festival d’Aix en Provence, ainsi que la création française 200 motels de Frank Zappa au festival Musica. Directeur artistique de l’ensemble vocal Les Métaboles qu’il fonde en 2010, il est également nommé en 2014 directeur musical de l’ensemble Multilatérale, ensemble instrumental dédié à la création. Sa venue sera l'occasion de s'interroger sur sa vision du choeur et de son esthétique.

Semaine de la Création sur France Musique

Le tout dernier disque de Léo Warynski, The Angels, met à l'honneur le compositeur Jonathan Harvey, qui insuffle dans sa musique la tradition des choeurs anglais de Purcell, Byrd ou encore Palestrina. France Musique s'investit elle-aussi pour la création en proposant une semaine dédiée à la musique contemporaine du 22 au 26 mars.

