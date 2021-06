Relax! en compagnie du baryton Marc Mauillon

Le baryton Marc Mauillon est notre invité ! Il nous parle de son nouvel album d'airs de cour "Je m'abandonne à vous" avec Angélique Mauillon et Myriam Rignol, sorti ce vendredi chez Harmonia Mundi... Et en disque de légende on écoute le premier cycle Mahler de Leonard Bernstein !

Le baryton Marc Mauillon, © Inanis