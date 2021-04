Relax! en compagnie de Natalie Dessay

Nous avons le plaisir de recevoir la chanteuse Natalie Dessay à l'occasion de la parution de deux coffrets chez Erato, et en particulier "The Opera Singer" qui réunit l'intégralité de ses enregistrements en 33 CD et 19 DVD. Et à 16h, on écoute sa version légendaire de "Lakmé" de Léo Delibes...

La chanteuse française Natalie Dessay en 2018, © Getty / Eric Fougere / Corbis