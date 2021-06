Relax! en compagnie de la soprano Mariana Florès

Nous avons le plaisir de recevoir la soprano Mariana Florès. On évoque avec elle la sortie de son nouveau disque avec Leonardo Garcia Alarcon et la Cappella Mediterranea, "Lamenti e Sospiri", et plus généralement ses dernières collaborations avec le chef argentin autour du baroque italien.

La soprano argentine Mariana Florès, © Venetian Centre for Baroque Music / Laure Jacquemin