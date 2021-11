Relax ! en compagnie de Cecilia Bartoli

Au lendemain de son concert à La Philharmonie de Paris, la mezzo-soprano Cecilia Bartoli vient nous présenter son nouveau disque Unreleased, des "joyaux cachés" de la période classique enregistrés depuis 2013, que la cantatrice a pris soin de sélectionner parmi ses propres archives sonores.

Le disque Unreleased est sorti le 19 novembre 2021 sur le label Decca

Cecilia Bartoli présente son nouvel album « Unreleased ». A travers une sélection inédite d’airs classiques, l’une des plus grandes voix du début du 21e siècle présente sept grandes scènes d'opéra de Haydn, Beethoven, Mozart et Myslivecek. Enregistrées avec le Kammerorchester Basel sous la direction de Muhai Tang, dont les deux airs particulièrement importants pour Bartoli : "Non più, tutto ascoltai... Non temer, amato bene" et "L'amerò, sarò costante" de Mozart - interprétés avec son proche ami Maxime Vengerov, le grand violoniste israélien.

