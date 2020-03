Relax! en compagnie d'Emmanuel Krivine

Nous avons le plaisir de recevoir l'actuel directeur musical de l'Orchestre national de France, Emmanuel Krivine. Et notre légende du jour est le concert du Nouvel An enregistré le 1er janvier 1989 à Vienne par l'Orchestre philharmonique de Vienne et le chef d'orchestre autrichien Carlos Kleiber.

Le chef d'orchestre Emmanuel Krivine dirige au Festival de la Chaise Dieu en 2011, © Maxppp / Francis Campagnoni