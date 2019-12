Relax! en compagnie d'Anne Gastinel et de Xavier Phillips

Jacques Offenbach, le "Liszt du violoncelle"

Le compositeur Jacques Offenbach a d'abord mené une carrière de violoncelliste virtuose, avant de de devenir compositeur. Surnommé le "Liszt du violoncelle", il étudie d'abord en Allemagne, puis au Conservatoire de Paris en 1933 dans la classe d'Olivier-Charles Vaslin. Il joue ensuite pendant plusieurs années dans les salons et orchestres parisiens.

Offenbach compose les six volumes de son Cours méthodique de duos pour deux violoncelles entre 1839 et 1855 : c'est une véritable méthode pédagogique destinée à être jouée par le maître et l'élève.

Les violoncellistes Anne Gastinel et Xavier Phillips se rencontrent un peu avant 1990, année où ils remportent ex aequo le 3e prix au Concours Rostropovitch. Dans ce disque paru sur le label La Dolce Volta, ils donnent à entendre une très belle version des Duos d'Offenbach ; l'interprétation est très musicale, ils s'accordent et dialoguent remarquablement, malgré des caractères très différents.

