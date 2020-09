Relax! en compagnie d'Alexandre Tharaud et de Sabine Devieilhe

Nous avons le plaisir de recevoir Sabine Devieilhe et Alexandre Tharaud à l'occasion de la journée spéciale que France musique consacre à la chanteuse, et de la sortie de leur disque de mélodies : "Chanson d'amour". Et notre disque de légende est le concerto pour violon de Brahms par David Oïstrakh.

La soprano Sabine Devieilhe et le pianiste Alexandre Tharaud, © Jean-Baptiste Millot / Erato