Portrait en disques de Louis Langrée

Louis Langrée vient d'être nommé directeur du Théâtre National de l'Opéra Comique ; une occasion pour Relax de dresser le portrait discographique de ce chef d'orchestre français de renommée internationale.

Originaire de Mulhouse, Louis Langrée est célèbre dans le monde entier. Chevalier des Arts et des Lettres et de la Légion d'honneur, il a dirigé, entre autres, les orchestres philharmoniques de Berlin, Vienne, Londres, New York ou encore Tokyo.

Directeur musical de l'Orchestre symphonique de Cincinnati, le chef ne prolongera pas son mandat après 2024. Il prend aujourd'hui la direction de l'Opéra-Comique et succède donc à Olivier Mantei qui dirigeait la salle Favart depuis 2015.

