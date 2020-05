Portrait du claveniste et chef d'orchestre Trevor Pinnock,

tout autant claveciniste que chef d'orchestre, Trevor Pinnock, à la tête de son ensemble The English Concert, accomplit dans les années 60-80 un travail approfondi sur le répertoire ancien et enregistre des disques à la modernité toujours vivace.

Né à Canterbury dans le Kent en décembre 1946, Trevor Pinnock, fonde en 1973 l'ensemble The English Consort, spécialisé dans l'interprétation de musique baroque sur instruments anciens.

Pendant plus de 30 ans ils explorent la musique ancienne et plus particulièrement celle de Bach.

Fasciné par le travail de Gustav Leonhardt et Nikolaus Harnoncourt, il cherche à appliquer ce qu'il découvre à leur côté. A propos de cette période pionnière, Trevor Pinnock dira :

C'était un voyage de découvertes dans l'inconnu, il y avait d'excellentes interprétations de musique ancienne sur instruments modernes, mais je sentais que nous arrivions au bout de ce chemin... jouer des instruments d'époque au début des années 70, n'était pas aussi évident qu'aujourd'hui et découvrir leurs secrets un processus ô combien difficile !

Sa très riche discographie est le reflet d'un hédonisme sonore et d'une perfection technique peu courante dans la musique baroque. Des caractéristiques que l'on retrouve dans des disques magnifiques, que l'on écoute encore avec plaisir pour les plus anciens, et dans le plus récent : " J.S. Bach : Le clavecin bien tempéré, Livre I " chez Deutsche Grammophon.

