Portrait de Misia Sert

Lionel Esparza dresse aujourd’hui le portrait d’une « Reine de Paris » : Misia Sert, pianiste et égérie polonaise mais aussi mécène influente et intelligente qui gouvernait le milieu artistique de son temps.

Misia Sert, née Marie Sophie Olga Zénaïde Godebska le 30 mars 1872 à Saint-Pétersbourg et morte à Paris le 15 octobre 1950, est une pianiste et égérie polonaise. Fille du sculpteur Cyprien Godebski, elle grandit dans un Paris très artistique et apprend le piano avec Gabriel Fauré. Elle est au centre du monde littéraire et artistique parisien du XXème siècle puisqu’elle mécène de nombreux peintres, poètes, et musiciens. À l’époque, elle séduit bon nombre d’hommes et de femmes, tant par sa beauté que son caractère. Elle épouse Thadée Natanson, créateur de la Revue Blanche (ce qui l’installe au coeur de l’activité littéraire) puis Alfred Edwards, patron de presse et elle devient la maîtresse de José Maria Sert, un artiste peintre et décorateur espagnol qui va devenir l’homme de sa vie. Ce couple constitue autour de lui un réseau d’aristocrates et d’artistes extraordinaires. José Maria Sert lui présente par exemple Serge de Diaghilev - en l'emmenant voir l'opéra de Moussorgsky Boris Godounov à Paris - qui deviendra son grand ami. Misia Sert est d'ailleurs proche de plusieurs grands noms tels que Mallarmé, Proust, Colette, Picasso, Cocteau ou encore Chanel… mais aussi Ravel, qu'elle soutient notamment quand il se voit exclu du concours du prix de Rome. Un soutien qui paie et permet le renom de Ravel. Misia Sert est donc l’une des femmes les plus courtisées de la Belle Époque ce qui explique qu'elle soit encore aujourd'hui considérée comme la « Reine de Paris » de la Belle époque aux Années Folles.

