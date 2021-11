Fin de semaine avec nos auditeurs

Luca Marenzio compositeur

Cruda Amarilli che col nome ancora / Ma grideran per me le piagge e i monti - pour ensemble vocal et instrumental

Francesco Saverio Pedrini : chef d'orchestre, La Pedrina, Francesca Cassinari : Soprano, Gabriel Jublin : Contre-ténor, Matthias Deger : Ténor, Paolo Borgonovo : Ténor, Davide Benetti : Basse (voix), Juan Sebastian Lima : Luth, Giovanni Battista Guarini : auteur