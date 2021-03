Florilège d'oeuvres insolites et petit portrait du chef Louis Frémaux

C'est bien leur caractère insolite qui rapproche l'opéra comique "Fra Diavolo" de Daniel-François-Esprit Auber, "Rosamunde" de Franz Schubert et la "Missa Hercules Dux Ferrariæ" de Josquin des Prés. Coup de projecteur sur ces trois curiosités avant d'évoquer le parcours du chef Louis Frémaux.

Trois oeuvres insolites

Fra Diavolo, crée en 1830 par le compositeur Auber sur un livret d'Eugène Scribe, est un opéra comique contant les exploits du bandit de grand chemin Michele Pezza, dit "Fra Diavolo". Pièce légère et fantaisiste, Fra Diavolo enchante le public du XIXème siècle : en France, l'opéra comique est donné plus de 900 fois entre 1830 et 1906 tandis qu'il connaît même un succès international. Fra Diavolo est en effet adapté en anglais, au cinéma, par le célèbre duo Laurel et Hardy avec le film The Devil’s Brother.

Franz Schubert compose Rosamunde pour la pièce Rosamunde, princesse de Chypre de Helmina von Chézy. Si elle est peu jouée dans son intégralité, la musique de Rosamunde est cependant souvent reprise et morcelée. Ainsi, le thème du troisième entracte a été réutilisé par Schubert dans son Quatuor à cordes n°13 et dans l'Impromptu D 935 où il donne naissance à cinq variations pour piano.

Le mystère entoure la Missa Hercules Dux Ferrariæ ! Par manque de document écrit, on n'a pu déterminer sa date exacte de création ni apprécier la véritable nature des liens qu'entretenaient Josquin des Près et le duc de Ferrare. Une chose est sûre, c'est que cette Messe faisait partie d'un jeu politique, visant à glorifier le duc. Le cantus firmus vient d'ailleurs célébrer le nom du duc, Hercules, en utilisant les voyelles de son nom afin de composer la mélodie principale.

Esquisse du chef Louis Frémaux

Né le 13 août 1921 dans une famille d'artistes, Louis Frémaux interrompt ses études musicales lorsque la seconde guerre mondiale éclate. Enrôlé par les forces d’occupation allemandes dans un camp de travail, il s'en échappe afin de rejoindre les réseaux de la Résistance. A la Libération, il s’engage dans la Légion étrangère et part combattre au Vietnam de 1945 à 1947. De retour en France, il dirige successivement l'Opéra de Monte-carlo (de 1956 à 1965) et l'Orchestre de Birmingham auquel il donne ses lettres de noblesse (avant Simon Rattle !). Connu pour ses lectures vivantes, élégantes et colorées, Louis Frémaux offre une discothèque aussi riche que qualitative. Il enregistre avec le City of Birmingham Symphony Orchestra une grande partie du répertoire français, de Berlioz à Bizet en passant par Satie.

à réécouter AUDIO 28 min émission Grands interprètes de la musique classique Louis Frémaux, chef d'orchestre (1/5)

Actualité : le printemps de la mélodie

Ce 21 mars, l'Académie Francis Poulenc présente le "Printemps de la mélodie". Cette année les animaux sont à l’honneur : au programme, un bestiaire musical léger et optimiste. Concert retransmis en direct de la salle Cortot sur le site Recithall.com

Disques de légende : le dernier concert de Leonard Bernstein